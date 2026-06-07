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Sufre Bielsa: figura de Uruguay se sumará con retraso a la concentración y reciben críticas “fantasma” desde Brasil

Ronald Araujo será el último en sumarse a los trabajos de la “Celeste” por problemas físicos.

Carlos Madariaga

Sufre Bielsa: figura de Uruguay se sumará con retraso a la concentración y reciben críticas “fantasma” desde Brasil

Sufre Bielsa: figura de Uruguay se sumará con retraso a la concentración y reciben críticas “fantasma” desde Brasil / DANTE FERNANDEZ

Uruguay afina los detalles para su debut en el Mundial 2026 en una previa no exenta de complicaciones.

Esto considerando que durante la semana se planteó un posible desgarro de Giorgian de Arrascaeta, lo que fue desestimado desde el cuerpo médico de la “Celeste”.

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Este domingo, diversos medios brasileños hicieron eco de un comunicado del Flamengo, donde se cuestionó el manejo de la fractura del volante, apuntando que enviaron “un documento con el cronograma de recuperación, la evolución de las actividades y los protocolos que debían seguirse, pero, diferentemente de lo acordado, una vez más, estos protocolos no fueron seguido”.

Incluso se planteó la inclusión del fisioterapeuta Laniyan Neves al cuerpo médico charrúa para ayudar a la recuperación de Giorgian de Arrascaeta.

Sin embargo, este comunicado nunca fue publicado por Flamengo y en Uruguay aseguran que no han tenido ninguna notificación del reclamo del cuadro de Río de Janeiro.

Un lío más concreto es el que afronta Marcelo Bielsa respecto a otro jugador del equipo con problemas físicos. Se trata del defensor Ronald Araujo, que viajó a Barcelona a tratarse un problema muscular, lo que fue avalado por el cuerpo técnico y de sanidad de la AUF, según indicaron en un comunicado.

Con ello, esperan que el zaguero pueda incorporarse de nuevo al plantel el martes 9, cuando viajen a Norteamérica para entrar de lleno en la disputa del Mundial 2026, cuyo debut está agendado para el lunes 15, ante Arabia Saudita.

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