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Adulto mayor muere apuñalado en Lampa: una de las hipótesis apunta a una riña con convivientes

La víctima, de 65 años, fue encontrada sin vida en la habitación que arrendaba desde hace seis meses.

Javiera Rivera

Homicidio

Homicidio

La Policía de Investigaciones (PDI) investiga el homicidio de un hombre de 65 años que fue encontrado sin vida al interior de la habitación que arrendaba desde hace seis meses en la comuna de Lampa, Región Metropolitana.

El hallazgo fue realizado por el dueño del inmueble, quien alertó a las autoridades. La víctima no mantenía antecedentes policiales.

Sobre el caso, el inspector Pablo Agüero informó que el cuerpo presentaba múltiples lesiones, entre ellas una herida cortopunzante en el tórax, golpes en la cabeza y heridas de defensa en sus extremidades.

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Según los antecedentes recopilados, la vivienda alberga a varios residentes y registra un flujo constante de personas que compartían reuniones y consumo de alcohol.

Dos hipótesis en investigación

Por ahora, la PDI trabaja con dos posibles líneas investigativas: un robo o una riña ocurrida al interior del inmueble.

Esta última hipótesis cobra fuerza debido a que en la habitación fueron encontradas diversas latas de bebidas alcohólicas, las que habrían sido consumidas antes del crimen.

Los detectives continúan realizando diligencias para esclarecer la dinámica de los hechos e identificar a los responsables del homicidio.

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