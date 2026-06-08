Detectives de la Brigada de Homicidios (BH) de la PDI de Iquique se encuentran desplegados para dar con el paradero de un hombre de 37 años, acusado de intentar asesinar a su expareja y a un amigo de esta, en un violento hecho ocurrido durante la madrugada en la comuna de Pozo Al Monte, Región de Tarapacá.

El incidente, que está siendo investigado como femicidio y homicidio en carácter de frustrado, involucra a tres personas de nacionalidad boliviana.

De acuerdo a las primeras indagatorias, el agresor irrumpió en el domicilio y atacó a la mujer (42) y a su acompañante con un arma cortante. La principal hipótesis de la policía apunta a que el ataque habría sido motivado por celos.

Diligencias en desarrollo

El comisario Jorge Miranda, de la Brigada de Homicidios de Iquique, detalló que el personal de turno se trasladó de inmediato a la provincia del Tamarugal para iniciar el trabajo de campo.

“El personal concurrió a la comuna de Pozo al Monte a fin de realizar diligencias investigativas asociadas al delito de femicidio y homicidio en calidad frustrado. En el lugar, se efectuaron diversas diligencias para recabar antecedentes respecto a la denuncia de los hechos, lo que permitió poder establecer la identidad del imputado”, explicó el jefe policial.

A pesar de que el agresor ya está plenamente identificado y se ha establecido que el móvil responde a un carácter sentimental/celos, el sujeto se mantiene prófugo. Las policías continúan con los peritajes y rastreos en la zona norte del país para lograr su pronta captura.