Comuna de la región Metropolitana bloqueará sitios de apuestas online en colegios y dependencias municipales

La Municipalidad de Independencia anunció una serie de medidas para enfrentar el avance de las apuestas online, con foco en reducir la exposición de niños, adolescentes y familias a estas plataformas digitales.

La decisión fue comunicada por el alcalde Agustín Iglesias, quien adelantó que el municipio bloqueará el acceso a sitios de apuestas desde todas las redes y dispositivos administrados por la comuna. La restricción aplicará en establecimientos educacionales, oficinas municipales, corporaciones y otros recintos dependientes de la administración local .

Además del bloqueo digital, el municipio propondrá modificaciones a la ordenanza municipal para impedir la exhibición de publicidad asociada a plataformas de apuestas online en espacios públicos y soportes regulados por la comuna.

La administración también enviará oficios a la Subsecretaría de Telecomunicaciones, a la Superintendencia de Casinos de Juego y a empresas de telecomunicaciones, con el objetivo de solicitar mayores controles y medidas que permitan restringir el acceso a estos sitios.

“Existe una contradicción evidente cuando plataformas cuya legalidad ha sido cuestionada por distintos tribunales continúan operando con normalidad y llegando masivamente a niños y adolescentes a través de internet y las redes sociales”, sostuvo Agustín Iglesias.

El jefe comunal agregó que el problema no puede ser abordado solo como entretenimiento. “Las apuestas online generan riesgos reales de endeudamiento, adicción, deterioro de la salud mental y problemas familiares, especialmente entre los más jóvenes”, afirmó.

Las medidas serán presentadas durante las próximas semanas al Concejo Municipal, mientras la comuna avanza en gestiones con organismos públicos y privados. “Así como protegemos a nuestros estudiantes del consumo de drogas, alcohol o tabaco, también debemos actuar frente a nuevas amenazas digitales”, cerró Iglesias.