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Uruguay pierde a una de sus estrellas a 13 días del debut en el Mundial 2026

Medios charrúas apuntan a que Giorgian de Arrascaeta deberá ser reemplazado en la nómina de la “Celeste”.

Carlos Madariaga

Uruguay pierde a una de sus estrellas a 13 días del debut en el Mundial 2026

Uruguay pierde a una de sus estrellas a 13 días del debut en el Mundial 2026 / Nicolò Campo

Uruguay sufrió durante las últimas horas de este martes un duro golpe en torno a su preparación para el Mundial 2026.

Esto considerando la serie de precauciones que se habían tomado en la “Celeste” respecto a la situación física de una de sus grandes figuras ofensivas, Giorgian de Arrascaeta.

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Recién va a volver a entrenar fútbol tres días antes del partido debut. Al día de hoy, Giorgian puede hacer toda la preparación, menos los ejercicios de choque que le puedan generar una nueva ruptura”, advirtió ayer lunes el DT charrúa, Marcelo Bielsa.

Sin embargo, según información del periodista Gonzalo Ronchi, Giorgian de Arrascaeta no pudo terminar el entrenamiento de hoy al presentar molestias musculares que derivarían en un desgarro del volante del Flamengo.

De confirmarse esta situación en las próximas horas, Uruguay deberá buscar un sustituto para el mediocampista de 32 años a 13 días del debut en el Mundial 2026, agendado para el lunes 15 de junio, en Miami, ante Arabia Saudita.

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