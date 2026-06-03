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“Me haces mucha falta”: Carmen Gloria se quiebra en pantalla por diagnóstico de cáncer de Pamela Lagos

“Ha sido mi partner y mi compañera de trabajo durante más de una década”, recordó la abogada durante el debut de su nuevo programa en Mega, Carmen Gloria: Fuerte y claro.

Javier Méndez

“Me haces mucha falta”: Carmen Gloria se quiebra en pantalla por diagnóstico de cáncer de Pamela Lagos

“Me haces mucha falta”: Carmen Gloria se quiebra en pantalla por diagnóstico de cáncer de Pamela Lagos / Mega

Esta semana, la conocida psicóloga Pamela Lagos confirmó que está enfrentando una batalla contra el cáncer. La colaboradora de Carmen Gloria Arroyo fue diagnosticada con una hidrocefalia por un tumor cerebral en la zona pineal.

Debido a lo anterior, pasó por el pabellón en enero para que le extirparan gran parte del problema. “Quedó una parte del tumor dentro, el cual estoy viendo con quimio y radioterapia”, explicó a Página 7.

Su histórica amiga, que esta semana debutó oficialmente en Mega con su nuevo proyecto, Carmen Gloria: Fuerte y claro, no se olvidó de su situación. Al cierre del espacio, dedico emotivas palabras a Lagos y no pudo evitar quebrarse en pantalla.

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Tras agradecer a los miembros del panel, Arroyo dijo: “Terminando el programa, yo no puedo dejar de mencionar a mi querida Pamela Lagos, que me hace mucha falta, que la extrañamos mucho”.

Ha sido mi partner y mi compañera de trabajo durante más de una década. Sabemos lo difícil del momento que estás viviendo; quiero que recibas el cariño, no solo mío, sino que de todo el equipo que está acá. Te extrañamos y tu puesto sigue estando en el corazón de cada uno de nosotros y en nuestro programa”, añadió la rostro de TV.

¡Toda la fuerza del mundo, querida Pame, que te queremos de vuelta lo más pronto posible! Muchas gracias por habernos acompañado”, cerró.

Revisa el momento completo a continuación:

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