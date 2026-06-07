Programación fútbol chileno: ¿Qué partidos se juegan hoy, 7 de junio, y quién transmite? / Agencia Uno

Hoy, domingo 7 de junio, el fútbol chileno cierra el fin de semana con una agenda que contempla nueve partidos.

Cinco de estos encuentros darán cierre a la última fecha de la fase de grupos de la Copa de la Liga, uno es parte de la fecha 15 de la Primera B y tres más culminarán la jornada 10 de la Segunda División.

Copa de la Liga

La programación del fútbol chileno hoy 7 de junio arrancará con dos choques en simultáneo desde las 12:30 horas para la resolución del grupo D, lo cual será transmisión de ADN Deportes. Uno será en el Estadio Nacional, donde Universidad de Chile enfrentará al Audax Italiano, con arbitraje de Cristián Galaz y transmisión de TNT Sports Premium.

En tanto, Deportes La Serena enfrentará a Unión La Calera en el Estadio La Portada. Mathías Riquelme será el juez del compromiso, que será transmisión por TV en la plataforma HBO Max.

Luego, desde las 15:00 horas, Huachipato enfrentará a Colo Colo en Talcahuano, con arbitraje de Nicolás Gamboa y transmisión de ADN Deportes, y por TV en TNT Sports Premium.

Finalmente, desde las 18:00 horas, habrá otros dos partidos en paralelo por el grupo C. En uno, O’Higgins se medirá ante Palestino en el Estadio Codelco El Teniente, con arbitraje de Dione Rissios y transmisión en la plataforma HBO Max.

El otro será en el Lucio Fariña de Quillota, donde Deportes Limache enfrentará a Everton. Juan Sepúlveda será el juez del compromiso, que será transmisión de TNT Sports Premium.

Primera B

El ascenso tendrá un único juego, a contar de las 15:30 horas, en el Regional Calvo y Bascuñán, donde Deportes Antofagasta jugará ante Magallanes, con arbitraje de Benjamín Saravia y transmisión de TNT Sports.

Segunda División

La tercera categoría del fútbol chileno comenzará a las 15:00 horas, con dos choques en paralelo. Uno será en el Municipal de Rengo, donde Real San Joaquín enfrentará a Concon National, con arbitraje de Diego Yáñez.

El otro se disputará en el Municipal de La Pintana, recinto en que Santiago Morning recibirá a General Velásquez. Matías Valenzuela será el juez del compromiso.

El cierre de jornada vendrá a las 17:00 horas, cuando Provincial Ovalle juegue ante Trasandino en el Estadio Diaguita, con arbitraje de Nicolás Fuentes. Ninguno de estos compromisos tendrá transmisión de TV.