Garnero critica el calendario del fútbol chileno: “Hubiese sido mucho mejor cargar más el segundo semestre” / ERNESTO GUEVARA/ AGENCIA UNO

Daniel Garnero analizó con tranquilidad la reacción que tuvo la UC para remontar ante Cobresal y golear a los albinaranjas en la última fecha de la Copa de la Liga.

“El partido fue de menor a mayor. Les dimos la posibilidad a ellos de abrir el juego, era una complicación considerando que su mejor virtud es el contragolpe, pero el equipo mantuvo un orden, la intensidad, lo fue a buscar y empató antes del final del primer tiempo. Con paciencia y precisión, fuimos más precisos y justificamos el resultado”, resaltó el DT de la UC, que fue autocrítico por el hecho de que dicho triunfo no haya bastado para clasificar a las semifinales.

“Es todo nuestro, quedamos eliminados por las pequeñas distracciones que tuvimos ante Ñublense acá”, aseguró, ya pensando en el mercado de fichajes invernal que tendrá el club.

“Estoy muy conforme con el plantel, aunque tenemos bajas de hace un tiempo. Estaría bueno empezar a conversar para ver si realmente podemos reforzarnos, no queremos traer a nadie por traer (...) Veo un equipo dinámico, con distintas alternativas, ampliamos las variantes de juego y eso es un montón”, resaltó Garnero.

Todo tras haber completado el partido 28 de la temporada, agenda más que apretada considerando la inclusión de la Copa de la Liga, cuestión que fue cuestionada por el DT de la UC.

“Para los que juegan torneo internacional, es una complicación. Hubiese sido mucho mejor cargar más el segundo semestre, no tener ningún receso no es bueno. Están todos de vacaciones y no puedo ir a ver ni a mis hermanas a Buenos Aires. Se juntó mucho, pero así estaban dadas las circunstancias. Desde enero que no podemos darle dos días de descanso al plantel, es mucha presión. Desenchufarse un poco hace bien, pero con este calendario tan exigente no lo pudimos hacer”, reflexionó el entrenador argentino.