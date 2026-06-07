Plantel de la U de Chile afronta su eliminación de la Copa de la Liga: “No lo miramos como fracaso, sino como un objetivo no cumplido” / ERNESTO GUEVARA/ AGENCIA UNO

Universidad de Chile cerró su participación en la Copa de la Liga con un empate ante el Audax Italiano, resultado que los dejó fuera de las semifinales del torneo.

“Estamos bastante tristes. No se dio en esta oportinidad, estamos conscientes que tenemos que mejorar mucho para lo que viene”, reconoció en zona mixta el lateral Marcelo Morales, que abordó también esta segunda eliminación de la temporada, recordando que no pudieron clasificarse a la fase de grupos de la Copa Sudamericana.

“No lo miramos como fracaso, sino como un objetivo no cumplido. Nos quedan dos frentes todavía por delante y no podemos bajar. Todos tenemos niveles que subir. Queremos salir campeones y vamos a salir con todo”, recalcó el defensor.

“Es bastante triste, queríamos ir por los tres frentes y no se dio, pero vamos a trabajar más para pelear la Copa Chile y el Torneo Nacional. Ha sido un año bastante complicado en algunas situaciones, pero vamos a seguir trabajando. Es un grupo que tiene muchas ganas, estamos conscientes de que vamos a mejorar”, aseguró Marcelo Morales, quien respaldó la gestión de Fernando Gago.

“Es una persona que trabaja mucho, te da muchas herramientas, muy intenso. No se han dado algunos resultados, pero confiamos en el planteamiento del profe”, cerró el canterano azul.