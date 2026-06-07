“Solo nos queda la Copa Chile…”: El lado B de la eliminación de la U y Audax en la Copa de la Liga / ERNESTO GUEVARA/ AGENCIA UNO

Universidad de Chile y Audax Italiano empataron 2-2 este domingo por la Copa de la Liga, resultado que dejó a ambos equipos eliminados del torneo tras el cierre de la fase de grupos.

El encuentro se disputó en el Estadio Nacional, donde ADN.cl estuvo presente, y acá te contamos lo que no se vio por TV.

El fiel sector sur

Pese al horario, un amplio margen de público llegó al Estadio Nacional para ver cómo la U buscaba el milagro ante Audax. Si bien se vieron espacios vacíos en gran parte del recinto deportivo, el sector sur se llenó como siempre en Ñuñoa.

Aplausos para los bicampeones de América

Como ya es costumbre en Ñuñoa cuando juega la Universidad de Chile, a la hora de presentar las formaciones, Charles Aránguiz y Eduardo Vargas fueron los más aplaudidos por los hinchas azules.

Michael Vadulli y un duro golpe

Cuando la U, con pocas ideas, buscaba abrir el marcador para ilusionar en algo a sus hinchas, el ariete de los “itálicos” apareció en el segundo palo para amargar la tarde universitaria. Los murmullos comenzaban en la galería.

Malas noticias en el norte

Mientras Vadulli abría el marcador en Ñuñoa, en La Serena, Carlo Villanueva terminaba de sepultar las opciones de la U. El formado en Colo Colo anotaba un doblete, lo que hacía innecesario cualquier intento azul de dar vuelta el marcador. Enterados, los hinchas con radio en mano se tomaron la cabeza y perdieron la vista en el horizonte.

Vargas y un gol que no servía

En racha, el delantero de los azules hizo explotar el Nacional anotando el empate en el minuto 32, tanto que fue festejado en la tribuna, pero con la amargura de saber lo que pasaba en el norte.

Alarmas en el segundo tiempo

En los primeros minutos del complemento, las miradas de preocupación se instalaron en el banco azul: Charles Aránguiz salía con visibles molestias físicas, siendo reemplazado por el paraguayo Lucas Romero. El murmullo de angustia de los hinchas se convirtió en aplausos para el campeón de América.

La frustración “itálica”

Pese a ir ganando gran parte del partido, y estar clasificando a las semifinales del torneo, los hinchas de Audax Italiano se mostraron molestos durante todo el partido. Los cerca de 70 fanáticos que llegaron a Ñuñoa gritaron constantemente contra sus jugadores, molestos por la irregular campaña donde quedaron eliminados de la Sudamericana y ahora dramáticamente fuera de la Copa de la Liga.

Lucas Romero y un gol “cementero”

Entrando ya en los descuentos del partido, Universidad de Chile encontró el empate en los pies del volante paraguayo, que de poco servía en Ñuñoa, pero que fue festejado en La Calera: la igualdad entre la U y Audax le sirvió al cuadro “cementero” para avanzar a las semifinales del torneo.

“Solo nos queda la Copa Chile…”

Finalizando el encuentro y timbrada la eliminación de la U de la Copa de la Liga, entre los hinchas azules la consigna fue clara: “Ahora, solo queda pelear por la Copa Chile”. A 13 puntos de Colo Colo en el Campeonato Nacional, y eliminados de la Copa de la Liga, a los azules solo les queda pensar en la Copa Chile para intentar meterse en torneos internacionales de cara al 2027.