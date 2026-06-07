“No voy a tolerar faltas de respeto”: Gago denuncia a un árbitro tras la eliminación de la U en Copa de la Liga / ERNESTO GUEVARA/ AGENCIA UNO

Fernando Gago analizó en conferencia de prensa el empate con Audax Italiano, resultado que, sumado a la victoria de Unión La Calera ante Ñublense, le costó a la U de Chile la eliminación de la Copa de la Liga.

“Por momentos no jugamos como pretendemos y como queremos. Ya en el primer tiempo sabíamos el resultado de la otra cancha, hubo ansiedad para saltarse las construcciones en el juego, el apresuramiento por querer ganar nos llevó a confundirnos”, recalcó el argentino, que no quiso abordar la molestia de los fanáticos que llegaron al Nacional producto del fin de la participación del club en este torneo.

“Hablar con el sentimiento del hincha es algo que no lo va a entender ni yo voy a opinar lo que piensan. Tenemos que generar una identidad de juego y generar resultados (...) Presión siempre va a haber, debe haber ganas de querer ganar. Hay que seguir trabajando, no hay otra solución”, enfatizó Gago, quien aprovechó la conferencia de prensa para denunciar al cuarto juez, Miguel Araos.

“Entiendo que hay conceptos de fútbol que merecen tener respeto, en la forma de hablar. En el segundo tiempo tardaron 18 minutos en salir. Si nos pasa a nosotros, nos suspenden o me multan. Había comentarios por situaciones de juego, siempre lo he hecho en mi carrera con los árbitros, pero no voy a tolerar faltas de respeto. Así lo hizo el lineman. No comparto que esa sea la forma, se lo dije al cuarto árbitro. Si yo le falto el respeto, me echan”, resaltó, molesto, intentando ya redefinir el norte de la U de Chile tras quedar fuera de la Copa de la Liga.

“El objetivo es llegar hasta la última fecha con el objetivo de salir campeón y que en cada competencia tenemos que estar peleando el título”, cerró Fernando Gago.