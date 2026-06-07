A Ribera le preguntan por su rival preferido para la semifinal de la Copa de la Liga y así responde: “Me atrevería a decir...” / CRISTIAN CÁCERES/ AGENCIA UNO

Ñublense se instaló en las semifinales de la Copa de la Liga este sábado luego de derrotar a Universidad de Concepción en la última fecha de la fase de grupos. Los “Diablos Rojos” clasificaron como líderes del Grupo B, superando a Universidad Católica, Cobresal y la UdeC, quienes quedaron eliminados del torneo.

En la ronda de los 4 mejores, el cuadro de Chillán deberá medirse contra O’Higgins o Coquimbo Unido. Esto se sabrá durante la jornada de este domingo, cuando se defina el Grupo D, donde Audax Italiano, Unión La Calera y Universidad de Chile se juegan la clasificación.

Tras la victoria sobre el “Campanil”, el DT de Ñublense, Juan José Ribera, fue consultado en conferencia de prensa sobre su rival preferido para jugar las semifinales de la Copa de la Liga, a lo cual respondió: “En estas instancias decisivas, cualquier equipo es duro, cualquier equipo va a ser difícil. Es más, me atrevería a decir que si pasa la U, Audax o La Calera, van a ser igual de competitivos”.

En la misma línea, el técnico de los chillanejos agregó que “estamos en una instancia final donde hay pocos partidos para conseguir el premio. Por lo tanto, cualquier rival será súper difícil, más todavía si me hablas de Coquimbo y O’Higgins, que están compitiendo a nivel internacional”.

“Más que pensar en el rival que nos toque, lo más importante ahora es descansar y desde el lunes enfocarse en el próximo partido contra Huachipato por el Campeonato Nacional”, concluyó Ribera.