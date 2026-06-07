“La gente tiene toda la razón de putearnos... Ahora es cuando hay que dar la cara y yo no me voy a esconder”

Rangers de Talca, colista absoluto de la Primera B, anoche sufrió una dura derrota como local ante el penúltimo de la tabla, Deportes Santa Cruz, por la última fecha de la primera rueda.

Con este nuevo tropiezo, el cuadro talquino cerró un primer semestre para el olvido, donde cosechó 12 derrotas, tres empates y cero triunfos luego de 15 fechas disputadas.

Los rojinegros tienen tres puntos y se encuentran en zona de descenso, mientras que Santa Cruz llegó a las 12 unidades tras la victoria de anoche.

Después del partido, el entrenador de Rangers, Ivo Basay, abordó el delicado momento que vive su equipo y reaccionó al enojo de los hinchas talquinos, quienes se hicieron sentir en el estadio.

“La gente tiene toda la razón de putearnos porque todos queremos que Rangers salga adelante. Ahora es cuando hay que dar la cara y yo no me voy a esconder de nada. Tenemos mucho que mejorar y mucho que trabajar”, señaló el “Hueso” en conferencia de prensa.

“Yo no soy de pedir disculpas porque estamos para trabajar, pero es una vergüenza tremenda no poder sacar un resultado, sobre todo en una situación tan compleja como la que tenemos hoy en día”, agregó el técnico nacional, lamentándose por no ganar de local.

Por último, Basay reconoció: “Estoy destruido por esta situación, pero no me va a quebrar. Vamos a seguir luchando para poder revertir esto. Sabemos que es súper difícil, pero nada es imposible. Quedan 15 fechas y las vamos a pelear al máximo”.