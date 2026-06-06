“No me sorprende, nos da una seguridad importante”: los halagos a Gabriel Maureira pese a la derrota de La Roja Sub 20 ante Brasil / Jorge Diaz Honorato

La selección chilena sub 20 perdió en su partido amistoso ante Brasil, ante cerca de 5 mil personas en el Estadio Nacional.

Al respecto, en un choque bastante parejo, el DT de la categoría, Sebastián Miranda, analizó el devenir del compromiso.

“Intentamos buscar cómo podíamos atacarlos de la mejor manera, para, desde nuestras virtudes, desde nuestro potencial, hacerle daño a Brasil. Tenemos extremos que hoy día nos dan la posibilidad de buscar esa profundidad, de ser agresivo a la hora de atacar y, a la hora de defender, ser un equipo corto, ser un equipo que estaba junto y eso nos permitía también poder tener pases para poder encontrar esa profundidad. Lamentablemente hoy día no pudimos concretar las oportunidades. Nos vamos tristes por la derrota, estamos agradecidos de la gente que nos vino a ver”, remarcó, buscando darle continuidad al plantel.

“Habíamos jugado con Perú hace tres meses atrás en la fecha FIFA de marzo y habíamos tenido buenos rendimientos. Vamos a seguir potenciando eso, ser un equipo corto, el poder defender juntos para después poder atacar juntos también”, sostuvo Sebastián Miranda.

Los nombres propios de La Roja Sub 20

Ante las consultas en zona mixta, el DT alabó el rendimiento de Gabriel Maureira en la portería de La Roja juvenil.

“No me sorprende. Ya participó en el proceso de la sub 20 anterior. Ha tenido un muy buen rendimiento en su club, entonces ya tiene esa experiencia de poder empoderarse del puesto. Estamos muy contentos con el rendimiento que ha tenido. Nos pone contentos y eso también demuestra el trabajo que está haciendo tanto aquí como en su club, que lo está haciendo muy bien. Nos da una seguridad importante en el arco y obviamente que tiene que seguir creciendo, tiene que seguir madurando para que su futuro sea próspero para todos”, reflexionó, junto con destacar la incorporación de jugadores chilenos nacidos en el extranjero.

De hecho, el plantel nacional tuvo acción de dos “nacionalizados”, Thomas Coulombe y Roberto Risnaes. “Esto ha abierto el apetito de los mismos jugadores que están en el extranjero, ya ellos mismos se están empezando a contactar con nosotros, incluso niños muy jóvenes y eso es positivo. Creo que mientras nosotros logremos ese acercamiento con la gente que por alguna razón está fuera de nuestro país, pero que tengan la posibilidad de jugar, nosotros estamos muy abiertos a seguir con esa dinámica”, recalcó Miranda, destacando también la inclusión de parte del plantel de Santiago Wanderers campeón de la Copa Libertadores Sub 20.

“Este logro histórico les da un ritmo competitivo súper grande. Han sido un aporte y también uno va tomando decisiones. Hoy día jugaron dos, otros dos no jugaron, pero tenemos otro partido el jueves y buscaremos espacio para que jueguen todos”, cerró el DT de 45 años.