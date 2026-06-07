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Deportes Puerto Montt pierde una de sus figuras por dura lesión y ratifica a a su cuerpo técnico

Los “Hijos del Temporal” lamentaron la fractura de uno de sus atacantes en el partido con Cobreloa, duelo que les permitió oficializar al reemplazante de Emiliano Astorga en la banca del club.

Carlos Madariaga

Deportes Puerto Montt pierde una de sus figuras por dura lesión y ratifica a a su cuerpo técnico

Deportes Puerto Montt pierde una de sus figuras por dura lesión y ratifica a a su cuerpo técnico / Twitter @DPMChile

Deportes Puerto Montt vivió un movido fin de semana, considerando el trabajado empate que sumaron ante Cobreloa en el Chinquihue.

El resultado los dejó séptimos en la tabla de la Primera B, con 23 puntos, pero con una cuenta no del todo positiva.

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Esto considerando que, al minuto 37 del juego, uno de sus principales valores ofensivos, Luciano Vásquez, salió del campo por lesión.

Desafortunadamente, el diagnóstico del club fue aún peor: el “Tiburón” sufrió una fractura de clavícula y fue operado este domingo.

Se estima que el atacante de 41 años estará al menos entre dos y tres meses fuera de las canchas.

En paralelo a estas malas noticias, la directiva sureña ratificó al cuerpo técnico que sucederá oficialmente a Emiliano Astorga.

Se trata de Emilio Mancilla, exjugador del club entre 2003 y 2004, y que desde el 2013 dirige en el fútbol joven de los “Hijos del Temporal”, con lo que ahora tendrá su primera oportunidad oficial como DT a nivel adulto.

Además, desde el club ratificaron que estará acompañado por otro exjugador de Deportes Puerto Montt, Leandro Delgado, que será su ayudante técnico.

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