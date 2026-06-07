“Con todo el cariño que le han demostrado, me siento millonario”: Hijo de Julio Jung tras la muerte del querido actor chileno

El fin de semana, el mundo del espectáculo nacional fue golpeado por la muerte de Julio Jung, histórico actor chileno con una extensa trayectoria en televisión, cine, teatro e incluso radio. Tenía 84 años y lo aquejaba la demencia senil.

“Me puse a llorar, pero luego respiré y comencé a ver los trámites. La familia está muy destrozada, aunque estábamos de duelo hace tiempo debido a su salud”, detalló a LUN Julio Jung Duvauchelle, hijo del intérprete, al recordar su reacción tras enterarse de la pérdida.

Según contó, ambos compartieron una última vez el miércoles y ahí también estuvo presente la hija del comediante de Detrás del Muro, Matilda, de 10 años.

“Aunque mi padre ya hablaba poquito, se emocionó mucho y le dijo a Mati que estaba muy bonita. Para que estuviera contento, le llevamos un helado que parece sánguche porque le gustaba mucho. Todo fue maravilloso”, recordó.

Luego, valoró el sinfín de palabras de apoyo que han aparecido desde el sábado. “Los actores no tenemos una seguridad económica, pero con todo el cariño que le han dado demostrado a mi padre, uno se siente millonario. Es impagable”, destacó.

El velorio del intérprete de Mediomundo es este domingo en el Teatro Oriente de Providencia (Av. Pedro de Valdivia 099), comuna donde fue concejal en dos períodos distintos.