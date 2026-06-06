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El teatro, cine y televisión están de luto: muere Julio Jung, histórico actor nacional, a los 84 años

La noticia fue confirmada este sábado por cercanos al intérprete.

Verónica Villalobos

El teatro, cine y televisión están de luto: muere Julio Jung, histórico actor nacional, a los 84 años

Santiago

El actor chileno Julio Jung falleció a los 86 años, según confirmaron fuentes cercanas a su familia. Su partida marca el adiós de uno de los intérpretes más importantes de la escena nacional, protagonista de una extensa carrera que abarcó más de medio siglo y que lo convirtió en referente para varias generaciones de artistas.

Nacido en Santiago en 1942, Jung desarrolló una destacada trayectoria en teatro, cine, televisión y radioteatro. Fue parte de históricos espacios como “La Manivela” y “Mediomundo”, además de construir una sólida carrera cinematográfica con actuaciones en películas como “Amnesia”, “Coronación” y “Cachimba”, trabajos que le valieron reconocimientos en festivales internacionales de cine en Cuba, España y Francia.

Durante los últimos años, el actor enfrentó un complejo estado de salud asociado a un deterioro cognitivo derivado del envejecimiento. Su hijo, el también actor Julio Jung Duvauchelle, había revelado en 2025 que el intérprete residía en un centro especializado para adultos mayores, donde recibía cuidados permanentes.

Pese a ello, durante el último tiempo recibió diversos homenajes en vida que buscaron reconocer su aporte a la cultura chilena. Entre ellos destacaron actividades impulsadas por el mundo artístico y la exhibición de trabajos que permitieron reencontrar al público con una figura clave del teatro, la televisión y el cine nacional.

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