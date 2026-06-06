“Duele ver cómo se va apagando”: así fueron los últimos años de Julio Jung, actor chileno que murió este fin de semana / Francisco Flores Seguel

El sábado se confirmó la muerte del histórico actor nacional Julio Jung, a los 84 años. La triste noticia fue comunicada por sus cercanos y rápidamente generó una ola de reacciones en las redes sociales.

Se trataba de uno de los intérpretes más queridos y versátiles de la escena cultural de Chile, con décadas de trayectoria entre el teatro, la televisión y el cine.

El artista nació el 21 de marzo de 1942 en Santiago y comenzó su periplo en los escenarios a los 18 años en el radioteatro. Desde ahí no se detuvo y sumó un sinfín de proyectos.

En los años 60 trabajó con compañías teatrales como las de Silvia Piñeiro, Susana Bouquet, la Compañía de los Cuatro y el Teatro el Ángel, para luego regresar en 1966 al mítico grupo Ictus, donde permaneció hasta 1973. Fue, además, uno de los fundadores del emblemático programa de televisión La Manivela.

Tras el golpe militar de 1973, Jung se vio obligado a exiliarse en Caracas, Venezuela. Ahí siguió en el rubro, pasando por canales como Radio Caracas TV y Venevisión. Su hijo, el también actor Julio Jung Duvauchelle, nació precisamente durante ese período de exilio, en 1978.

En 1984 regresó a Chile junto a su entonces esposa, la actriz María Elena Duvauchelle, con quien formó una compañía teatral que durante siete años ocupó El Galpón de Los Leones. Paralelamente, ingresó a Canal 13, donde actuó en teleseries y lanzó el programa Mediomundo.

Con el tiempo se consolidó también en el cine, participando en películas premiadas internacionalmente como Amnesia, Coronación y Cachimba, estas dos últimas bajo la dirección de Silvio Caiozzi, realizador con quien forjó una colaboración habitual.

Rodrigo Sáenz/AGENCIAUNO Ampliar

Cómo fueron los últimos años de Julio Jung

En julio de 2025, el hijo del actor reveló que desde la pandemia su padre se vio afectado por un deterioro cognitivo que se agudizó con el paso del tiempo. “Coincidió con su cumpleaños número 80. Ese año no pudimos entrar a saludarlo con mi hija y terminamos desde la calle viendo cómo él se asomaba al balcón”, contó.

En el diálogo contó que residía en el hogar de adultos mayores Buonavita Chicureo, donde recibía los cuidados propios de su avanzada edad. Naturalmente, se trató de una decisión muy compleja.

“Todos tenemos un papá que es nuestro héroe, y duele ver cómo se va apagando”, reflexionó en diálogo con The Clinic.

“La tercera edad tiene derecho a vivir con dignidad, lo más dignamente posible. Por eso, aunque suene como un chiste, si después de todo esto terminara saliendo una ‘Ley Julio Jung’, una ley real para la tercera edad —una ley que juro yo impulsaría—, sería fantástico. Sería muy lindo. Porque no es fácil”, siguió.

Antes de que se conociera la noticia del fallecimiento, el comediante de Detrás del Muro compartió en sus historias de Instagram una emotiva fotografía de tres manos, correspondientes a tres generaciones: papá, abuelo y nieta. “El triunvirato Jung” y “#foreveryoung”, escribió.