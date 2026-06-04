;

Tía Yoli se la juega con inesperada predicción para Chile: dio el nombre del nuevo Presidente tras íntimo encuentro

“El pueblo te va a ovacionar”, aseguró la conocida tarotista.

Javier Méndez

Tía Yoli se la juega con inesperada predicción para Chile: dio el nombre del nuevo Presidente tras íntimo encuentro

Yolanda Sultana Halabi se emocionó. De hecho, el registro apareció en sus redes sociales de tal forma que quede grabado para la posteridad en el mundo digital.

La histórica tarotista abrió la puerta de su hogar para reunirse con el diputado Javier Olivares, a quien conoce desde niño. Ahora, el motivo de la reunión fue un homenaje por su trayectoria.

Casi me caí porque en estos momentos tú me has hecho un tremendo homenaje y me lo merezco porque de Arica a Puerto Williams he ayudado con cunas, sillas de ruedas, bastones ortopédicos, 24 niños saqué de distintas poblaciones, les di la educación, Chile entero me quiere”, afirmó la astróloga.

Revisa también:

ADN

Estoy emocionada chiquillas, porque Javier Olivares lo conozco hace muchos años, pero cuándo iba a pensar que ahora él iba a estar en un tremendo estrado e iba a venir hasta la casa de una humilde mujer como Yolanda Sultana”, continuó.

Tal vez lo vio en sus cartas o la iluminación le llegó de manera inesperada, pero lo cierto es que lanzó un vaticinio que sorprendió.

“Quiero compartirlo con todos los chilenos y decir ¡Viva Javier Olivares! Será Presidente de la República y el pueblo te va a ovacionar, vas a subir a senador después y nos va ir muy bien”, cerró.

Contenido patrocinado

¡Panorama musical gratis en Santiago!: Joe Vasconcellos se tomará las calles de Providencia con un concierto histórico

¡Panorama musical gratis en Santiago!: Joe Vasconcellos se tomará las calles de Providencia con un concierto histórico

Si hay espacio para el reggaetón, también lo hay para el trap: Bad Bunny revive hit junto a Luar la L en España

Si hay espacio para el reggaetón, también lo hay para el trap: Bad Bunny revive hit junto a Luar la L en España

¡Lluvia y frío extremo! Anuncian brusco cambio en las temperaturas de Santiago durante el inicio de junio

¡Lluvia y frío extremo! Anuncian brusco cambio en las temperaturas de Santiago durante el inicio de junio

Def Leppard y Extreme anuncian concierto juntos en Chile: Fecha de preventas y venta general

Def Leppard y Extreme anuncian concierto juntos en Chile: Fecha de preventas y venta general

Mago Jiménez y Gala Caldirola hacen importante anuncio a tres meses del inicio de su relación: &#039;Queríamos contarles que...&#039;

Mago Jiménez y Gala Caldirola hacen importante anuncio a tres meses del inicio de su relación: 'Queríamos contarles que...'

Chocolate de Dubái: por qué esta tendencia con pistacho se volvió furor y todos quieren probarla

Chocolate de Dubái: por qué esta tendencia con pistacho se volvió furor y todos quieren probarla

“¡Acabo de tocar con los Stones!”: Paul McCartney revela la emoción que sintió junto a Mick Jagger y Keith Richards

“¡Acabo de tocar con los Stones!”: Paul McCartney revela la emoción que sintió junto a Mick Jagger y Keith Richards

¿Es realmente el mejor disco de la historia del rock? 10 secretos del álbum que cambió todas las reglas

¿Es realmente el mejor disco de la historia del rock? 10 secretos del álbum que cambió todas las reglas

Minimalista, elegante y setentero: el guiño de Dua Lipa al legendario look de novia de Bianca Jagger

Minimalista, elegante y setentero: el guiño de Dua Lipa al legendario look de novia de Bianca Jagger

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad