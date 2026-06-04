Tía Yoli se la juega con inesperada predicción para Chile: dio el nombre del nuevo Presidente tras íntimo encuentro

Yolanda Sultana Halabi se emocionó. De hecho, el registro apareció en sus redes sociales de tal forma que quede grabado para la posteridad en el mundo digital.

La histórica tarotista abrió la puerta de su hogar para reunirse con el diputado Javier Olivares, a quien conoce desde niño. Ahora, el motivo de la reunión fue un homenaje por su trayectoria.

“Casi me caí porque en estos momentos tú me has hecho un tremendo homenaje y me lo merezco porque de Arica a Puerto Williams he ayudado con cunas, sillas de ruedas, bastones ortopédicos, 24 niños saqué de distintas poblaciones, les di la educación, Chile entero me quiere”, afirmó la astróloga.

“Estoy emocionada chiquillas, porque Javier Olivares lo conozco hace muchos años, pero cuándo iba a pensar que ahora él iba a estar en un tremendo estrado e iba a venir hasta la casa de una humilde mujer como Yolanda Sultana”, continuó.

Tal vez lo vio en sus cartas o la iluminación le llegó de manera inesperada, pero lo cierto es que lanzó un vaticinio que sorprendió.

“Quiero compartirlo con todos los chilenos y decir ¡Viva Javier Olivares! Será Presidente de la República y el pueblo te va a ovacionar, vas a subir a senador después y nos va ir muy bien”, cerró.