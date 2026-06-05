“Lo veremos con tiempo”: Luis Mena y su futuro como DT de La Roja Femenina tras quedar fuera del Mundial 2027 / ERNESTO GUEVARA/ AGENCIA UNO

La Roja Femenina lamentó este viernes la derrota ante Ecuador en el Estadio Nacional, el cual terminó sellando matemáticamente su eliminación en la clasificatoria al Mundial 2027.

“Triste, amargado por este resultado. No es lo que buscábamos. Se agradece el compromiso de las jugadoras y la gente que vino a apoyarnos, fue muy emotivo. Soy el responsable de esto, no encontramos las herramientas para doblegar a Ecuador”, recalcó en conferencia de prensa el DT Luis Mena.

“Tuvimos pasajes buenos hasta el gol, pero tuvimos errores que te condicionan. No siempre resultan las cosas como uno quiere, pero agradecido del compromiso de las jugadoras, que pelearon pese a estar en desventaja”, comentó el exdefensa, sin apuntar a responsabilidades puntuales en cuanto al rendimiento de las futbolistas.

“No tengo nada que reprocharle a nadie, se entregaron por entero. Solo agradecimiento para todas. Hemos tenido altos y bajos, cuando asumimos sabíamos que sería un desafío duro, tratando de hacer el recambio. Lo hemos logrado de alguna forma, con tropiezos”, dijo Luis Mena, que no puso su cargo a disposición y tampoco se planteó en torno a una eventual salida de la banca nacional.

“Lo veremos con tiempo con la dirigencia. Durante la semana lo analizaremos con nuestra gerencia de selecciones sobre los pasos a seguir”, cerró quien lidera al plantel nacional femenino desde 2023.