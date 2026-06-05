;

“Lo veremos con tiempo”: Luis Mena y su futuro como DT de La Roja Femenina tras quedar fuera del Mundial 2027

El entrenador se dio como responsable de la eliminación, pero no puso su cargo a disposición.

Carlos Madariaga

“Lo veremos con tiempo”: Luis Mena y su futuro como DT de La Roja Femenina tras quedar fuera del Mundial 2027

“Lo veremos con tiempo”: Luis Mena y su futuro como DT de La Roja Femenina tras quedar fuera del Mundial 2027 / ERNESTO GUEVARA/ AGENCIA UNO

La Roja Femenina lamentó este viernes la derrota ante Ecuador en el Estadio Nacional, el cual terminó sellando matemáticamente su eliminación en la clasificatoria al Mundial 2027.

“Triste, amargado por este resultado. No es lo que buscábamos. Se agradece el compromiso de las jugadoras y la gente que vino a apoyarnos, fue muy emotivo. Soy el responsable de esto, no encontramos las herramientas para doblegar a Ecuador”, recalcó en conferencia de prensa el DT Luis Mena.

Revisa también:

Tuvimos pasajes buenos hasta el gol, pero tuvimos errores que te condicionan. No siempre resultan las cosas como uno quiere, pero agradecido del compromiso de las jugadoras, que pelearon pese a estar en desventaja”, comentó el exdefensa, sin apuntar a responsabilidades puntuales en cuanto al rendimiento de las futbolistas.

No tengo nada que reprocharle a nadie, se entregaron por entero. Solo agradecimiento para todas. Hemos tenido altos y bajos, cuando asumimos sabíamos que sería un desafío duro, tratando de hacer el recambio. Lo hemos logrado de alguna forma, con tropiezos”, dijo Luis Mena, que no puso su cargo a disposición y tampoco se planteó en torno a una eventual salida de la banca nacional.

Lo veremos con tiempo con la dirigencia. Durante la semana lo analizaremos con nuestra gerencia de selecciones sobre los pasos a seguir”, cerró quien lidera al plantel nacional femenino desde 2023.

Contenido patrocinado

¡Panorama musical gratis en Santiago!: Joe Vasconcellos se tomará las calles de Providencia con un concierto histórico

¡Panorama musical gratis en Santiago!: Joe Vasconcellos se tomará las calles de Providencia con un concierto histórico

Si hay espacio para el reggaetón, también lo hay para el trap: Bad Bunny revive hit junto a Luar la L en España

Si hay espacio para el reggaetón, también lo hay para el trap: Bad Bunny revive hit junto a Luar la L en España

¡Lluvia y frío extremo! Anuncian brusco cambio en las temperaturas de Santiago durante el inicio de junio

¡Lluvia y frío extremo! Anuncian brusco cambio en las temperaturas de Santiago durante el inicio de junio

Def Leppard y Extreme anuncian concierto juntos en Chile: Fecha de preventas y venta general

Def Leppard y Extreme anuncian concierto juntos en Chile: Fecha de preventas y venta general

Mago Jiménez y Gala Caldirola hacen importante anuncio a tres meses del inicio de su relación: &#039;Queríamos contarles que...&#039;

Mago Jiménez y Gala Caldirola hacen importante anuncio a tres meses del inicio de su relación: 'Queríamos contarles que...'

Chocolate de Dubái: por qué esta tendencia con pistacho se volvió furor y todos quieren probarla

Chocolate de Dubái: por qué esta tendencia con pistacho se volvió furor y todos quieren probarla

“¡Acabo de tocar con los Stones!”: Paul McCartney revela la emoción que sintió junto a Mick Jagger y Keith Richards

“¡Acabo de tocar con los Stones!”: Paul McCartney revela la emoción que sintió junto a Mick Jagger y Keith Richards

¿Es realmente el mejor disco de la historia del rock? 10 secretos del álbum que cambió todas las reglas

¿Es realmente el mejor disco de la historia del rock? 10 secretos del álbum que cambió todas las reglas

Minimalista, elegante y setentero: el guiño de Dua Lipa al legendario look de novia de Bianca Jagger

Minimalista, elegante y setentero: el guiño de Dua Lipa al legendario look de novia de Bianca Jagger

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad