Otra Roja sin Mundial: la selección chilena femenina cae ante Ecuador y es eliminada de la Liga de Naciones / ERNESTO GUEVARA/ AGENCIA UNO

La Roja Femenina tenía preparada una fiesta este viernes para disputar su último partido por la Liga de Naciones ante Ecuador.

Con lo estrecho de la tabla, y quedando libre en la última jornada, se organizó todo para que el elenco de Luis Mena ejerciera su localía por primera vez de manera oficial en el Estadio Nacional.

Sin embargo, las nacionales sintieron la presión ante cerca de 21 mil personas que llegaron a Ñuñoa.

Chile recién comenzó a acercarse a la portería rival pasados los primeros 25 minutos, pero Ecuador aprovechó una floja salida con los pies de Christiane Endler para Nayadet Opazo, cuestión que le permitió a Justin Cuadra recuperar el balón para el 1-0 a los 38 minutos.

¡GOOOOL DE ECUADOR!



Justin Cuadra aprovechó el error en la salida, robó el balón y marcó el 1-0 contra Chile.#LigaDeNacionesFemeninaEnDSPORTS pic.twitter.com/nQJ4aOHVdU — DSPORTS (@DSports) June 5, 2026

La Roja Femenina arrancó con todo en el segundo lapso y buscó con afán el empate con chances de Yanara Aedo y Sonya Keefe.

De tanto insistir, a los 72 minutos, Vaitiare Pardo conectó mediante golpe de cabeza para igualar el marcador.

¡LO EMPATÓ CHILE!



Centro al área para el cabezazo de Vaitiare Pado y el 1-1 contra Ecuador.#LigaDeNacionesFemeninaEnDSPORTS pic.twitter.com/hOX1zbctjE — DSPORTS (@DSports) June 6, 2026

Sin embargo, Endler cometió otro error al salir a achicar y terminó cometiendo un penal que Nayeli Bolaños cambió por gol al minuto 80.

Con más ímpetu que otra cosa, Chile intentó la remontada sin mayor claridad y terminó cediendo el 2-1 que las deja estancadas en 10 puntos, ya fuera de la chance de clasificar siquiera al repechaje del Mundial 2027, que se disputará en Brasil.