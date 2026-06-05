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VIDEOS. Otra Roja sin Mundial: la selección chilena femenina cae ante Ecuador y es eliminada de la Liga de Naciones

El cuadro nacional disputó su primer partido oficial en el Nacional, pero perdió contra las del Guayas y queda sin chances de llegar al repechaje a la cita de 2027.

Carlos Madariaga

Otra Roja sin Mundial: la selección chilena femenina cae ante Ecuador y es eliminada de la Liga de Naciones

Otra Roja sin Mundial: la selección chilena femenina cae ante Ecuador y es eliminada de la Liga de Naciones / ERNESTO GUEVARA/ AGENCIA UNO

La Roja Femenina tenía preparada una fiesta este viernes para disputar su último partido por la Liga de Naciones ante Ecuador.

Con lo estrecho de la tabla, y quedando libre en la última jornada, se organizó todo para que el elenco de Luis Mena ejerciera su localía por primera vez de manera oficial en el Estadio Nacional.

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Sin embargo, las nacionales sintieron la presión ante cerca de 21 mil personas que llegaron a Ñuñoa.

Chile recién comenzó a acercarse a la portería rival pasados los primeros 25 minutos, pero Ecuador aprovechó una floja salida con los pies de Christiane Endler para Nayadet Opazo, cuestión que le permitió a Justin Cuadra recuperar el balón para el 1-0 a los 38 minutos.

La Roja Femenina arrancó con todo en el segundo lapso y buscó con afán el empate con chances de Yanara Aedo y Sonya Keefe.

De tanto insistir, a los 72 minutos, Vaitiare Pardo conectó mediante golpe de cabeza para igualar el marcador.

Sin embargo, Endler cometió otro error al salir a achicar y terminó cometiendo un penal que Nayeli Bolaños cambió por gol al minuto 80.

Con más ímpetu que otra cosa, Chile intentó la remontada sin mayor claridad y terminó cediendo el 2-1 que las deja estancadas en 10 puntos, ya fuera de la chance de clasificar siquiera al repechaje del Mundial 2027, que se disputará en Brasil.

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