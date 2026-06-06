Suma 13 goles en la temporada por la UC y ya suena para dejar el club: “Mi versión goleadora me llegó acá” / ERNESTO GUEVARA/ AGENCIA UNO

Universidad Católica aplastó a Cobresal, pero el 5-1 no le permitió clasificarse a semifinales de la Copa de la Liga.

“Se hizo un gran partido. El resultado demuestra la manera en que salimos, y arrancando 1-0 abajo. Se vieron buenas asociaciones, es positivo, más allá de quedar fuera”, lamentó uno de los goleadores de la jornada, Justo Giani, cuestionando aún el empate con Ñublense que los terminó condicionando de cara a la última fecha de la fase grupal.

“Esa última jugada... Hay que pasar la página, quedarse con el partido que hicimos, que fue muy bueno. Con lo otro no se puede hacer nada”, comentó el trasandino, que explicó cómo vivieron en cancha el que los chillanejos se impusieron a la U de Concepción, resultado que hizo esteril la goleada que concretaron en el Claro Arena.

“En el entretiempo nadie preguntó nada, etabamos centrados en hacer goles acá. Cuando salí, pregunté, pero dentro del partido no sabíamos lo que estaba pasando. Teníamos que hacer nuestro trabajo”, aseguró Justo Giani, que llegó a cuatro goles en la Copa de la Liga.

Con ello, el ex Aldosivi suma 13 festejos en sus primeros meses con la camiseta de la UC, lo que ya habría despertado el interés desde Argentina por repatriarlo, considerando que su contrato vence en diciembre.

Eso sí, ante la consulta de ADN Deportes, Justo Giani se mostró tranquilo con los rumores de mercado. “Estoy feliz acá, en el país. La gente es muy amena. Estoy contento, encontrando una versión mía que no venía teniendo. Mi versión goleadora me llegó acá, estoy feliz. De lo que se dice me mantengo al margen, no me interesa saber. Lo que tenga que pasar, pasará”, cerró el jugador de 27 años.