Jugador de Everton es denunciado por protagonizar accidente de tránsito en Viña del Mar / Instagram @dz.edits1 / Agencia Uno

Mañana domingo, Everton jugará por la Copa de la Liga ante Deportes Limache en Quillota, torneo del cual ya está eliminado.

Sin embargo, durante las primeras horas de este sábado, el elenco ruletero se vió involucrado en un tema extradeportivo.

Esto luego que en redes sociales se denunciara la participación de un jugador del cuadro “oro y cielo” en un accidente vehicular ocurrido en plena Avenida San Martín durante la madrugada de hoy sábado.

En los registros difundidos en redes sociales, se apunta como responsable del choque a un vehículo que no respetó la preferencia que tenía otro auto, al ir saliendo de un servicentro. El que habría cometido la infracción sería el volante de Everton, Diéter Villalpando.

#TlEverton un amigo subió esto pic.twitter.com/l1RlrtMuEq — IQUIQUE ES MI VIDA 🩵🐉 (@ViktorZemskov) June 6, 2026

Testigos aseguran que el futbolista mexicano habría intentado escaparse, apuntando a que habría estado conduciendo bajo la influencia del alcohol.

Durante la tarde de este sábado, en Everton de Viña del Mar se pronunciaron ante la situación de Diéter Villalpando en un comunicado, asegurando que se encuentran recabando los antecedentes del caso y “mientras concluye dicho proceso, el jugador no estará disponible para las actividades del primer equipo”.