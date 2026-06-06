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VIDEO. “Competir contra ellos va a quedar en el recuerdo para nosotros”: Suazo destaca el nivel de Chile y desclasifica charla con Cristiano Ronaldo

El capitán de la selección chilena valoró que “estuvieron siempre en partido” más allá de la superioridad que mostró Portugal.

Carlos Madariaga

“Competir contra ellos va a quedar en el recuerdo para nosotros”: Suazo destaca el nivel de Chile y desclasifica charla con Cristiano Ronaldo

“Competir contra ellos va a quedar en el recuerdo para nosotros”: Suazo destaca el nivel de Chile y desclasifica charla con Cristiano Ronaldo / DeFodi Images

En el plantel de la selección chilena hubo conformidad con el rendimiento que mostraron ante Portugal, más allá de la superioridad que exhibieron los lusos.

Así lo reflejó en zona mixta el capitán nacional, Gabriel Suazo. “Ellos son de los países con mayor posesión de balón en todos sus partidos. Por más que intentásemos, era difícil robarles esa posesión. Tuvieron llegadas claras, Lawrence estuvo muy bien, pero dentro de todo hubo muchas situaciones que pudimos manejar de buena forma, aunque estuvimos erráticos con el balón. En el segundo tiempo lo mejoramos. En un balance general, pudimos competir, supimos sufrir. Nos pusimos el overol y estuvimos siempre en partido. Vamos a seguir creciendo” partió diciendo el lateral, sacando cuentas alegres del juego.

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“Destaco que se van sumando nuevos nombres, van debutando y demuestran que aunque estén en el medio local, tienen potencial para estar en la selección e ir a un fútbol más competitivo”, dijo Suazo, junto con insistir en sus halagos a Vigouroux, que con su rendimiento impidió que Portugal golease a La Roja.

Tenemos tres porterazos, cualquiera puede ser titular. Con eso, suben el nivel, Lawrence hizo un tremendo partido. Es una competencia linda”, dijo quien tuvo la chance de intercambiar palabras con Cristiano Ronaldo durante la ceremonia de capitanes en Oeiras.

“Orgulloso de lo que he podido ir consiguiendo, de lo que debe sentir mi familia por esto. Me dio la bienvenida a la selección, me dijo “Bienvenido a Lisboa, espero que haya sido una buena estancia”. Fue lo poquito que hablamos, pero nada que decir. Es una leyenda del fútbol y un ejemplo a seguir por todo lo que ha conseguido, con su forma de trabajar. Venir a competir contra ellos, con nuestra forma, va a quedar en el recuerdo y un pasaje lindo para nosotros", reconoció Gabriel Suazo.

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