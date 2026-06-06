Chile sufre otro cambio en su gira por Europa: modificación de agenda para enfrentar al Congo / Eurasia Sport Images

En la selección chilena sacaron cuentas alegres luego de la derrota ante Portugal, pese a que el elenco nacional se vio superado con claridad por gran parte del juego.

“Partido tremendamente competitivo, con una de las mejores selecciones del mundo. El equipo pudo competir, queremos sumar experiencia para generar ese carrete futbolístico que necesitamos para que los jugadores estén mejor preparados de cara a las clasificatorias”, comentó el gerente de selecciones de la ANFP, Felipe Correa.

Más allá de la situación con los lusos, la gira por Europa continúa y el elenco nacional viajará este domingo a París, donde concentrarán para el choque contra el Congo este martes, en Francia.

“Esperamos la ratificación final con los documentos que se tienen que formalizar el lunes”, recalcó Correa, quien sí reconoció un cambio en la agenda, considerando que originalmente se contemplaba que el juego con el elenco africano sería a las 14:00 horas.

“Se jugará a las 18:00 horas de Francia, 12:00 de Chile, sin público. Ratificamos nuestra planificación”, cerró el gerente de selecciones de la ANFP.