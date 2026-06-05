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VIDEOS. Coquimbo Unido cumple con su tarea y le propina a Colo Colo su primer fracaso de la temporada

El cuadro “pirata” venció a Deportes Concepción para consumar la clasificación a semifinales, dejando matemáticamente eliminado al “Cacique” del torneo.

Carlos Madariaga

Coquimbo Unido cumple con su tarea y le propina a Colo Colo su primer fracaso de la temporada

Coquimbo Unido cumple con su tarea y le propina a Colo Colo su primer fracaso de la temporada / Agencia Uno

Coquimbo Unido no se dejó presionar durante este viernes y, ante 3.863 espectadores en el Ester Roa Rebolledo, venció a Deportes Concepción para concretar su clasificación a las semifinales de la Copa de la Liga.

El cuadro “pirata”, consciente de que dependía de sí mismo para clasificar, buscó sentar supremacía ante un elenco ya eliminado del campeonato, del cual dependía Colo Colo para seguir en carrera.

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Con un equipo no del todo titular, pero tampoco suplente, el cuadro de Hernán Caputto pudo sacar ventaja en el marcador.

Todo luego que al minuto 21, Benjamín Gazzolo abrió la cuenta con una gran contorsión en plena área lila.

Eso sí, en el arranque del segundo tiempo, las esperanzas para Colo Colo crecieron cuando Matías Cavalleri encontró el empate al minuto 60 mediante golpe de cabeza.

Sin embargo, cinco minutos más tarde, Coquimbo Unido reaccionó luego que Nicolás Johansen, con otro testazo, pusiera el 2-1 para el vigente campeón del fútbol chileno.

Deportes Concepción pudo empatar y tuvo chances claras en los últimos 10 minutos, pero Joaquín Larrivey perdió de manera increíble el gol que pudo significar el 2-2 en los descuentos.

Con este resultado, Coquimbo Unido llegó a 14 puntos, haciéndose inalcanzable para Colo Colo, que solo puede llegar a 13 si el domingo vence a Huachipato, eliminando a los albos de la Copa de la Liga.

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