Coquimbo Unido cumple con su tarea y le propina a Colo Colo su primer fracaso de la temporada / Agencia Uno

Coquimbo Unido no se dejó presionar durante este viernes y, ante 3.863 espectadores en el Ester Roa Rebolledo, venció a Deportes Concepción para concretar su clasificación a las semifinales de la Copa de la Liga.

El cuadro “pirata”, consciente de que dependía de sí mismo para clasificar, buscó sentar supremacía ante un elenco ya eliminado del campeonato, del cual dependía Colo Colo para seguir en carrera.

Con un equipo no del todo titular, pero tampoco suplente, el cuadro de Hernán Caputto pudo sacar ventaja en el marcador.

Todo luego que al minuto 21, Benjamín Gazzolo abrió la cuenta con una gran contorsión en plena área lila.

🥵🏆🏴‍☠️ GOLAZOOOOOO



Benjamín Gazzolo, con una acrobática definición en área de Deportes Concepción, puso el 1-0 de Coquimbo Unido en este #MatchdayViernes de la Fecha 6 por la #CopaDeLaLiga2026, que deja a Los Piratas a un paso de las semifinales del torneo.



Disfruta lo mejor… pic.twitter.com/RaPiQ2VEuV — TNT Sports Chile (@TNTSportsCL) June 6, 2026

Eso sí, en el arranque del segundo tiempo, las esperanzas para Colo Colo crecieron cuando Matías Cavalleri encontró el empate al minuto 60 mediante golpe de cabeza.

👀🏆🟣 PARECE QUE TENEMOS PARTIDO EN COLLAO



Así fue el empate parcial de Matías Cavalleri para Deportes Concepción ante Coquimbo Unido. Fue el 1-1 en este #MatchdayViernes de la Fecha 6 en el Grupo A de la #CopaDeLaLiga2026.



Disfruta lo mejor del fútbol chileno. Suscríbete a… pic.twitter.com/i7IIX4XHV7 — TNT Sports Chile (@TNTSportsCL) June 6, 2026

Sin embargo, cinco minutos más tarde, Coquimbo Unido reaccionó luego que Nicolás Johansen, con otro testazo, pusiera el 2-1 para el vigente campeón del fútbol chileno.

⚽🏆🏴‍☠️ UN GOL QUE PUEDE VALER LA CLASIFICACIÓN



Nicolás Johansen aprovechó el gran centro de Juan Cornejo para definir de cabeza y anotar el segundo tanto de Coquimbo Unido ante Deportes Concepción, en este #MatchdayViernes por la Fecha 6 de la #CopaDeLaLiga2026.



Disfruta lo… pic.twitter.com/jozpUnhxOX — TNT Sports Chile (@TNTSportsCL) June 6, 2026

Deportes Concepción pudo empatar y tuvo chances claras en los últimos 10 minutos, pero Joaquín Larrivey perdió de manera increíble el gol que pudo significar el 2-2 en los descuentos.

Con este resultado, Coquimbo Unido llegó a 14 puntos, haciéndose inalcanzable para Colo Colo, que solo puede llegar a 13 si el domingo vence a Huachipato, eliminando a los albos de la Copa de la Liga.