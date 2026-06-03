“No me hagas cara de mosquita muerta”: Gonzalo Feito habla sobre su salida de Sin Filtros y revela feo historial de ‘Cuchillo’ Eyzaguirre

Esta semana se dio a conocer la inesperada salida de Gonzalo Feito de la conducción de Sin Filtros. La situación no estuvo exenta de polémica.

El periodista se sumó a Próceres en PorcelTV, y eso habría molestado al productor ejecutivo del programa de opinión política, Sebastián Eyzaguirre.

Es más, se filtró un audio, supuestamente actual, donde “Cuchillo” lo trataba en duros términos. Eso sí, este último dijo que el registro era de diciembre de 2023.

En principio, Feito respondió a todo en sus redes sociales con un breve comunicado donde agradeció “todas las muestras de apoyo, cariño y preocupación” luego de que se conociera la notica.

Más tarde, el comunicador volvió a leer el mismo texto en su nuevo programa web. “Yo no soy de hacer grades dicursos, ni de picar mucha cebolla”, afirmó en el mismo estudio.

“Mi compromiso sigue estando donde siempre ha estado: en el periodismo, en la actualidad y en la defensa de los espacios donde las noticias, las ideas y el debate puedan expresarse con libertad”, señaló.

Posteriormente, le mandó saludos al equipo con el que solía trabajar y afirmó con ímpetu: “Yo no vuelvo a Sin Filtros, se dio por terminada la negociación, no había ninguna posibilidad de llegar a acuerdo. Y, la verdad, es que terminaron pasando cosas que a uno no le gusta que pasen”.

Según él, el audio sí fue gravitante en la decisión de decir adiós. “Ese tipo de audios hay muchos y tú lo sabes. No me hagas la carita de mosquita muerta, porque a ti te han escrito muchas personas y te han dicho: ‘Pame, si quieres, te mando audios de este señor’”, lanzó a su compañera de labores, Pamela Le Roy.

“Y no me quiero meter en esa. No me pongas la carita de poker, porque tú sabes. No te quiero apretar y me da lo mismo si te refieres o no. Tú sabes, sabemos”, siguió el exnotero de CQC.