Nicolás Córdova saca cuentas alegres de la derrota con Portugal: “Este partido es un tesoro, hubo puntos altos en el equipo”

Nicolás Córdova se expresó en conferencia de prensa en torno a las diferencias que se vieron en cancha ante Portugal, más allá del estrecho 2-1 que dicta el marcador respecto al juego en Oeiras.

“Hemos enfrentado a uno de los mejores equipos del mundo, es ver cómo controlan, la velocidad de los pases. Es un nivel de lo más alto, por algo sus jugadores están en los clubes en que están. Sabíamos que en el primer tiempo ibamos a pasar por eso, por eso programamos de tener una defensa baja y jugar más largo”, recalcó el DT de la selección chilena.

“Con las expulsiones se generaron más espacios, en el segundo tiempo pudimos tener más el balón y generar acciones más colectivas, pero la realidad es que Portugal tiene un equipo de nivel, seguramente es candidato a estar entre los cuatro mejores del Mundial. Es un tesoro este partido, los chicos siguen compitiendo, estando a ese nivel. Hubo puntos altos en el equipo. Estamos formando jugadores para clasificar al 2030″, resaltó el entrenador, apuntando a las razones que le llevaron a preferir a Vigouroux como su portero titular en desmedro de Brayan Cortés.

“Maureira estuvo a punto de ser llamado, pero se hubiera perdido el partido con Brasil con la sub 20 y hay que ser responsable. Lo de Lawrence es el ejemplo de dónde queremos que estén nuestros arqueros, no me sorprende nada lo que pasó hoy con él. El momento de Gillier va a llegar, pero la tiene que pelear con el nivel de Lawrence”, resaltó.

Nicolás Córdova y el proceso de Chile

Más allá de las diferencias expuestas en cancha, el entrenador de la selección chilena manifestó cómo se refleja la labor de largo plazo de Portugal, algo a lo que debe aspirar nuestra selección bajo su proceso.

“Esto no se trata de partidos ni jugadores, sino formar jugadores para el alto rendimiento. Esto son planes nacionales. Esto que vimos no son generaciones espontáneas, son años de trabajo. Lo que estamos haciendo en juveniles se demora, necesita un proceso para llegar al máximo nivel. Hay que tener paciencia. Vimos en cancha a varios jugadores que hace siete meses no eran ni citados en sus clubes y ahora tienen la chance de jugar un partido de este nivel”, apuntó, junto con reclamar mayores acciones a nivel directivo.

“Hemos empujado mucho a que los clubes hagan debutar jugadores. Solos no podemos, necesitamos a los 32 clubes porque son sus jugadores. Tenemos un margen de mejora inmenso ahí. Es generar reglamentos a largo plazo y no por conveniencia. Necesitamos de la voluntad de todos. Nos quedamos dormidos 15 años. Estoy esperanzado, los resultados no son de la noche a la mañana. Se necesita tiempo”, cerró Nicolás Córdova.