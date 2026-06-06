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AUDIO. Claudio Bravo es homenajeado en Portugal: “Hay que trabajar para que el crecimiento de la selección sea más acelerado de lo normal”

En conversación con ADN Deportes, el histórico portero de La Roja analizó el futuro de la selección tras la caída ante los lusos.

Carlos Madariaga

David Oyarzún

Claudio Bravo en ADN Deportes

Claudio Bravo en ADN Deportes

02:10

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En la previa al partido en que Chile cayó ante Portugal en Oeiras, se vivió un especial momento, pues la ANFP aprovechó de rendirle tributo al exportero nacional Claudio Bravo, quien viajó a Europa especialmente para esto.

El homenaje es algo positivo para ir cerrando parte de lo que fue mi carrera. Agradecido de la gentileza de la Federación en esta oportunidad”, comentó en diálogo con ADN Deportes, analizando el presente de La Roja al perder contra los lusos.

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Nos vamos con un resultado no favorable en lo futbolístico, pero creo que siempre es importante medirte ante selecciones poderosas, ni hablar de la calidad de jugadores que tienen y dónde compiten. Es momento de seguir mejorando, creciendo, ojalá que estos partidos sirvan para mejorar el nivel”, aseguró Bravo, recordando etapas inolvidables con Chile, incluyendo su sobresaliente actuación contra Portugal en Copa Confederaciones 2017, donde tapó tres disparos en la definición por penales.

“Muchos recuerdos imborrables, son etapas bonitas, que están en mi memoria y la de muchos compatriotas que vibramos con lo que hicimos dentro de la selección, pero ahora hay que estar del otro lado, apoyando y ayudando a que el crecimiento de la selección sea más acelerado de lo normal”, reconoció el exportero, apuntando a que debe haber trabajo de todos para el progreso de la selección chilena.

“Duele el alma no ver a Chile en una Copa del Mundo, pero todos tenemos que remar en la misma dirección, intentar colaborar en lo que más se pueda. Que la gente siga creyendo. Necesitamos que todos tenemos que echarle una mano desde siempre”, cerró Claudio Bravo en ADN Deportes.

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