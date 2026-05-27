Con tres “extranjeros”: La Roja Sub 20 anuncia su nómina para el amistoso ante Brasil en el Estadio Nacional

La selección chilena Sub 20 oficializó este miércoles su nómina de 27 jugadores para la próxima fecha FIFA, instancia en la que enfrentará a su similar de Brasil el sábado 6 de junio en el Estadio Nacional.

Entre los citados destacan varios nombres del medio local, como Gabriel Maureira (Colo Colo), Yastin Cuevas (Colo Colo), Gabriel Mundaca (Coquimbo Unido), Vicente Ramírez (Universidad de Chile) y Mario Sandoval (Audax Italiano).

La convocatoria también incluye a cuatro jugadores de Santiago Wanderers que se consagraron campeones de la Copa Libertadores Sub 20 en marzo pasado: Cristopher Valenzuela, Cristóbal Villarroel, Ignacio Flores y Vicente Vargas.

Además, resalta la presencia de tres jugadores que militan en el extranjero: Thomas Coulombe (RCD Espanyol), Antonio Riquelme (Real Salt Leak) y Roberto Risnaes (Copenhague).

Según detalló La Roja, los futbolistas “Jetzen López y Zidane Yáñez fueron considerados en la convocatoria, pero ambos continúan en proceso de recuperación de sus respectivas lesiones”, por lo que no fueron incluidos en la nómina final.