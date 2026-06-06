Cámara de seguridad muestra momentos de terror en una parroquia de Rancagua que dejó un herido a bala

Una noche de absoluto terror y vulneración institucional sacudió a los residentes de la Región de O’Higgins. Dos hombres armados irrumpieron la noche del viernes al interior de la parroquia Divino Maestro de Rancagua y dispararon a mansalva contra un joven de 27 años de nacionalidad colombiana, desatando el pánico colectivo en un recinto que, a esa hora, albergaba a una gran cantidad de familias y feligreses.

El violento atentado se registró en el templo ubicado unos 80 kilómetros al sur de Santiago, instantes después de que la comunidad eclesiástica finalizara una misa en memoria de la madre de la víctima, una mujer que falleció hace apenas dos semanas tras ser víctima de otra balacera en la calle Rubio de la misma ciudad. Al término de la eucaristía, los fieles se habían congregado para celebrar con una torta los 30 años de aniversario del vicario de la parroquia, el Padre Ricardo, momento en que se desató la ofensiva armada.

La reconstrucción del ataque y el escape a la sacristía

El párroco del recinto, Cristian Giadach, relató que debido a la doble convocatoria —el memorial de la mujer baleada y el cumpleaños del vicario— “había un grupo importante de gente”, detallando que entre la multitud se encontraban numerosos niños que debieron lanzarse al suelo de inmediato para esquivar las balas.

La dinámica del crimen develó una cruda determinación por parte de los delincuentes. En un primer momento, un sujeto de identidad desconocida entró a la iglesia y comenzó a disparar directamente contra el joven colombiano, logrando herirlo en las extremidades inferiores y causando severos daños estructurales en la infraestructura del templo. Acto seguido, el primer tirador abandonó el lugar, pero de forma simultánea ingresó un segundo hombre armado, quien persiguió a la víctima herida mientras esta intentaba refugiarse en la sacristía. Al percatarse de que el joven logró atrancar la puerta de seguridad, el delincuente percutó al menos cinco disparos directos contra la estructura de madera antes de darse a la fuga junto a su acompañante.

“Nos preocupa profundamente que la violencia se haga presente en ámbitos que deben ser de paz”, sentenció el Obispado de Rancagua a través de un comunicado oficial, donde condenaron enérgicamente los hechos y recordaron que los templos están llamados a ser “signos de paz, acogida y esperanza”, instando a la sociedad a transformar este dolor en una instancia de reflexión sobre la crisis de seguridad.

Operativo de urgencia y autores prófugos

Tras los llamados de emergencia de los feligreses, personal de Carabineros de la región de O’Higgins y paramédicos del Servicio de Atención Médica de Urgencia (SAMU) se constituyeron en la iglesia para brindar las primeras atenciones médicas al afectado. El joven herido fue estabilizado con impactos de bala en la zona de la cadera y en uno de sus tobillos, siendo trasladado de urgencia hasta el Hospital Regional de Rancagua, recinto donde este sábado permanece internado y completamente fuera de riesgo vital.