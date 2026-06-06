;

VIDEO. Cámara de seguridad muestra momentos de terror en una parroquia de Rancagua que dejó un herido a bala

El ataque armado ocurrió en la parroquia Divino Maestro en medio de la celebración de un aniversario sacerdotal, dejando a la víctima herida pero fuera de riesgo vital.

Mario Vergara

Cámara de seguridad muestra momentos de terror en una parroquia de Rancagua que dejó un herido a bala

Una noche de absoluto terror y vulneración institucional sacudió a los residentes de la Región de O’Higgins. Dos hombres armados irrumpieron la noche del viernes al interior de la parroquia Divino Maestro de Rancagua y dispararon a mansalva contra un joven de 27 años de nacionalidad colombiana, desatando el pánico colectivo en un recinto que, a esa hora, albergaba a una gran cantidad de familias y feligreses.

El violento atentado se registró en el templo ubicado unos 80 kilómetros al sur de Santiago, instantes después de que la comunidad eclesiástica finalizara una misa en memoria de la madre de la víctima, una mujer que falleció hace apenas dos semanas tras ser víctima de otra balacera en la calle Rubio de la misma ciudad. Al término de la eucaristía, los fieles se habían congregado para celebrar con una torta los 30 años de aniversario del vicario de la parroquia, el Padre Ricardo, momento en que se desató la ofensiva armada.

Revisa también:

ADN

La reconstrucción del ataque y el escape a la sacristía

El párroco del recinto, Cristian Giadach, relató que debido a la doble convocatoria —el memorial de la mujer baleada y el cumpleaños del vicario— “había un grupo importante de gente”, detallando que entre la multitud se encontraban numerosos niños que debieron lanzarse al suelo de inmediato para esquivar las balas.

La dinámica del crimen develó una cruda determinación por parte de los delincuentes. En un primer momento, un sujeto de identidad desconocida entró a la iglesia y comenzó a disparar directamente contra el joven colombiano, logrando herirlo en las extremidades inferiores y causando severos daños estructurales en la infraestructura del templo. Acto seguido, el primer tirador abandonó el lugar, pero de forma simultánea ingresó un segundo hombre armado, quien persiguió a la víctima herida mientras esta intentaba refugiarse en la sacristía. Al percatarse de que el joven logró atrancar la puerta de seguridad, el delincuente percutó al menos cinco disparos directos contra la estructura de madera antes de darse a la fuga junto a su acompañante.

“Nos preocupa profundamente que la violencia se haga presente en ámbitos que deben ser de paz”, sentenció el Obispado de Rancagua a través de un comunicado oficial, donde condenaron enérgicamente los hechos y recordaron que los templos están llamados a ser “signos de paz, acogida y esperanza”, instando a la sociedad a transformar este dolor en una instancia de reflexión sobre la crisis de seguridad.

Operativo de urgencia y autores prófugos

Tras los llamados de emergencia de los feligreses, personal de Carabineros de la región de O’Higgins y paramédicos del Servicio de Atención Médica de Urgencia (SAMU) se constituyeron en la iglesia para brindar las primeras atenciones médicas al afectado. El joven herido fue estabilizado con impactos de bala en la zona de la cadera y en uno de sus tobillos, siendo trasladado de urgencia hasta el Hospital Regional de Rancagua, recinto donde este sábado permanece internado y completamente fuera de riesgo vital.

Contenido patrocinado

¡Panorama musical gratis en Santiago!: Joe Vasconcellos se tomará las calles de Providencia con un concierto histórico

¡Panorama musical gratis en Santiago!: Joe Vasconcellos se tomará las calles de Providencia con un concierto histórico

Si hay espacio para el reggaetón, también lo hay para el trap: Bad Bunny revive hit junto a Luar la L en España

Si hay espacio para el reggaetón, también lo hay para el trap: Bad Bunny revive hit junto a Luar la L en España

¡Lluvia y frío extremo! Anuncian brusco cambio en las temperaturas de Santiago durante el inicio de junio

¡Lluvia y frío extremo! Anuncian brusco cambio en las temperaturas de Santiago durante el inicio de junio

Def Leppard y Extreme anuncian concierto juntos en Chile: Fecha de preventas y venta general

Def Leppard y Extreme anuncian concierto juntos en Chile: Fecha de preventas y venta general

Mago Jiménez y Gala Caldirola hacen importante anuncio a tres meses del inicio de su relación: &#039;Queríamos contarles que...&#039;

Mago Jiménez y Gala Caldirola hacen importante anuncio a tres meses del inicio de su relación: 'Queríamos contarles que...'

Chocolate de Dubái: por qué esta tendencia con pistacho se volvió furor y todos quieren probarla

Chocolate de Dubái: por qué esta tendencia con pistacho se volvió furor y todos quieren probarla

“¡Acabo de tocar con los Stones!”: Paul McCartney revela la emoción que sintió junto a Mick Jagger y Keith Richards

“¡Acabo de tocar con los Stones!”: Paul McCartney revela la emoción que sintió junto a Mick Jagger y Keith Richards

¿Es realmente el mejor disco de la historia del rock? 10 secretos del álbum que cambió todas las reglas

¿Es realmente el mejor disco de la historia del rock? 10 secretos del álbum que cambió todas las reglas

Minimalista, elegante y setentero: el guiño de Dua Lipa al legendario look de novia de Bianca Jagger

Minimalista, elegante y setentero: el guiño de Dua Lipa al legendario look de novia de Bianca Jagger

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad