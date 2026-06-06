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Sacerdote tras balacera en iglesia de Rancagua: “Estuvimos a segundos de un asesinato”

El párroco aseguró que una puerta metálica de la sacristía evitó una tragedia mayor durante una actividad religiosa que reunía a familias, adultos mayores y niños.

Verónica Villalobos

Sacerdote tras balacera en iglesia de Rancagua: “Estuvimos a segundos de un asesinato”

Santiago

Profunda conmoción existe en la comunidad de la Parroquia Divino Maestro de Rancagua luego de la balacera registrada la noche del viernes al interior del recinto religioso, donde un hombre de 27 años resultó herido tras ser perseguido por sujetos armados que ingresaron disparando al templo.

El párroco Christian Giadech relató que el hecho ocurrió una vez finalizada una ceremonia que conmemoraba el Sagrado Corazón, los 30 años de sacerdocio del padre Ricardo Rebolledo y una misa por personas fallecidas. Según explicó, la víctima logró refugiarse en la sacristía tras cerrar una puerta metálica que impidió el ingreso de los atacantes.

A la hora que esta puerta cede, estaríamos lamentando un asesinato al interior de la iglesia”, afirmó el sacerdote, quien destacó que los disparos incluso alcanzaron muros y estructuras del recinto.

El religioso cuestionó el nivel de violencia exhibido durante el ataque y lamentó que se produjera en un espacio tradicionalmente asociado a la protección y el recogimiento. “Antiguamente la iglesia era un lugar de refugio, incluso en tiempos de guerra ni siquiera los enemigos entraban a la iglesia”, señaló.

Aunque indicó que preliminarmente se trataría de un ataque dirigido contra una persona en particular, Giadech sostuvo que el ingreso de individuos armados al templo constituye un hecho “inaudito” que obliga a reflexionar sobre el deterioro de la convivencia y la seguridad. Mientras tanto, las policías continúan las diligencias para identificar y detener a los responsables.

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