Detienen a dos hombres tras robo de camión en San Bernardo: uno de los involucrados terminó con herida de bala

Este sábado, Carabineros detuvo a dos hombres acusados de participar en el robo con intimidación de un camión en la comuna de San Bernardo.

Según los antecedentes policiales, la víctima fue interceptada por seis sujetos, quienes le sustrajeron el vehículo de carga y posteriormente la trasladaron contra su voluntad hasta un sitio eriazo en La Pintana. Tras el delito, los involucrados escaparon por la Ruta 5 en dirección al sur y fueron detectados por personal policial.

El Mayor Víctor Jeréz, Comisario 15ª Comisaría Buin, entregó más antecedentes del suceso: “Personal de servicio trata de controlarlo a la altura del peaje Champa, donde el conductor hace caso omiso, intenta atropellar a Carabineros y hacen uso de su arma de servicio”.

Según informó Carabineros, luego del fallido control, el camión continuó con su huida, cuando el conductor perdió el control del vehículo en la calle Darío Pavez, Paine, donde terminó estrellandose contra un árbol.

El Mayor Jérez, además agregó que los dos acusados, “son hombres adultos, que mantienen antecedentes penales y uno de ellos está lesionado por impactos balísticos, pero fuera de riesgo vital”.