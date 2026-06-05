Récord de asistencia y una noche para el olvido de Endler: el lado B de la caída que dejó a La Roja Femenina sin Mundial 2027 / ERNESTO GUEVARA/ AGENCIA UNO

La selección chilena femenina sufrió una dolorosa derrota ante Ecuador en el Estadio Nacional por la Liga de Naciones Conmebol.

La caída en el Nacional le significó al elenco de Luis Mena quedar fuera del Mundial 2027 y acá en ADN.CL te contamos lo que no se vio por TV.

Convocatoria histórica en el Estadio Nacional

La Roja Femenina volvió a jugar en el Estadio Nacional después de siete años y la respuesta del público fue masiva: el sector Andes lució prácticamente completo, mientras que los codos de las galerías Norte y Sur también registraron una importante presencia, muy por encima del promedio habitual de asistencia del combinado femenino, que suele bordear los 7 mil espectadores.

El aforo controlado superó las 22 mil personas, lo que permitió establecer un nuevo récord de asistencia para un partido de fútbol femenino en Chile. La marca anterior correspondía a los 19.966 espectadores registrados el 19 de noviembre de 2023, en el Superclásico entre Colo Colo y la U disputado en el Estadio Monumental.

Homenaje a La Roja Femenina Sub 17

La jornada también tuvo espacio para la emoción en la previa, con el reconocimiento a la selección chilena femenina Sub 17 tras conseguir una histórica clasificación al Mundial de la categoría, que se disputará este año en Marruecos.

Las jugadoras, que aseguraron su boleto en el Sudamericano de mayo disputado en Paraguay, dieron una vuelta olímpica por la pista atlética del recinto de Ñuñoa, recibiendo una gran ovación desde las tribunas del Estadio Nacional.

Natalia Duco llegó a apoyar a La Roja

Tras visitar durante la semana al plantel en Juan Pinto Durán, la ministra del Deporte, Natalia Duco, dijo presente en el Estadio Nacional para apoyar a La Roja Femenina.

La secretaria de Estado, que asistió con la camiseta de Chile, se dio el tiempo de compartir con los hinchas ubicados en la zona de Marquesina, donde recibió muestras de cariño y posó para fotografías durante los primeros minutos del encuentro.

Además, Duco compartió con integrantes de La Roja Femenina Sub 17, con quienes también conversó y se tomó fotografías en un ambiente distendido.

Una noche para el olvido de Endler

Cuando el reloj marcaba los 36 minutos, una descoordinación en la salida entre Christiane Endler y Nayadet López terminó en el robo de balón de Justine Cuadra, que aprovechó el error para abrir la cuenta en Ñuñoa y complicar el panorama de La Roja.

En medio del silencio del estadio y la evidente desazón del equipo chileno, el técnico Luis Mena se acercó al borde de la cancha para intentar levantar el ánimo de sus dirigidas, con especial énfasis en la propia Endler.

Sin embargo, la noche de la arquera del Olympique de Lyon terminó de la peor manera: sobre el final del encuentro cometió un penal que derivó en el 2-1 definitivo a favor de Ecuador, resultado que dejó a Chile sin la clasificación al Mundial de Brasil 2027.

Una vez finalizado el partido, la golera nacional se acercó para consolar a sus compañeras, que permanecieron varios minutos abatidas en el terreno de juego.

Tensión por el arbitraje

El arbitraje de la uruguaya Anahí Fernández terminó desatando la molestia de los hinchas, especialmente durante el segundo tiempo tras algunas faltas que, a juicio del público, favorecieron a Ecuador.

La tensión fue creciendo mientras se acercaba el término del partido y el descontento terminó transformándose en duros cánticos desde las tribunas. “Sin vergüenza, sin vergüenza”, se escuchó con fuerza en distintos sectores del estadio.