Preparador de arqueros del Real Madrid alaba a Gabriel Maureira y da su candidato para el Mundial 2026: “Tienen al mejor portero del mundo” / Getty Images / Agencia Uno

Desde ayer jueves y hasta el sábado 6 se está desarrollando el 4º Congreso Internacional de Entrenadores de Arqueros, evento organizado por el Instituto Nacional de Fútbol y el Deporte (INAF), CIEP GK1 Chile y la Federación de Fútbol de Chile.

En el Complejo Deportivo Quilin, se han dado cita diversos expertos del área a nivel nacional e internacional, entre los cuales destaca la participación de Luis Llopis, preparador de arqueros de Real Madrid.

“Hemos hablado del empuje, de la influencia del portero en el juego colectivo y también de la evolución del rol de los entrenadores de porteros en los cuerpos técnicos, tendencias del juego. La idea es compartir y crecer con otros ponentes que nos hablan de otro tipo de situaciones también del portero y del colectivo”, explicó el español, quien también abordó la situación de los arqueros nacionales.

Al respecto, valoró lo que ha podido ver de Gabriel Maureira en Colo Colo. “Lleva una progresión muy buena, tiene mucha proyección para ser importante en el fútbol chileno”, comentó Luis Llopis, que más allá de su ligazón con el Real Madrid, alabó a un exarquero nacional del Barcelona, Claudio Bravo.

“Sin duda es un referente, un portero muy táctico, adelantado a su tiempo, tenía implicación en la fase ofensiva y defensiva, buen juego aéreo. Ha sido de los porteros top a nivel mundial”, dijo, junto con entregar su perspectiva de cara a qué candidatos ve para ganar el Mundial 2026.

“Está España, claro; Brasil con Ancelotti, Bélgica y Courtois, hay muchos amigos entre todos esos equipos. Me gustaría que Bélgica hiciera un gran Mundial, tienen al mejor portero del mundo. Ojalá hagan feliz a la gente, como queremos que España lo haga también en nuestro país con un buen juego”, cerró Luis Llopis durante su estadía en suelo nacional.