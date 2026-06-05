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PREVIA. Buscando eliminar a Colo Colo: Coquimbo Unido visita a Deportes Concepción por la última fecha grupal de la Copa de la Liga 2026

Los “piratas” necesitan ganar para dejar sin opciones al ‘cacique’ de pensar en la fase final del torneo.

Carlos Madariaga

Buscando eliminar a Colo Colo: Coquimbo Unido visita a Deportes Concepción por la última fecha grupal de la Copa de la Liga 2026

Buscando eliminar a Colo Colo: Coquimbo Unido visita a Deportes Concepción por la última fecha grupal de la Copa de la Liga 2026 / CRISTIAN SILVA/ AGENCIA UNO

Hoy, viernes 5 de junio, el fútbol chileno reanuda su actividad con una agenda que contempla dos partidos.

Uno de estos encuentros dará inicio a la última fecha de la fase de grupos de la Copa de la Liga y otro hará lo propio con la fecha 15 de la Primera B.

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Copa de la Liga

La programación del fútbol chileno hoy 5 de junio comenzará a las 20:00 horas en el Ester Roa Rebolledo, donde Deportes Concepción enfrentará a Coquimbo Unido, con arbitraje de Nicolás Millas y transmisión de TNT Sports Premium.

El duelo asoma como decisivo para Colo Colo, pues si los “piratas” ganan, el “Cacique” quedará eliminado del torneo.

Viernes 5 de junio

  • 20:00 hrs | Deportes Concepción vs. Coquimbo Unido Ester Roa Rebolledo

Primera B

El ascenso tendrá su único partido a contar de las 20:00 horas, en el Lucio Fariña, donde San Luis de Quillota recibirá a San Marcos de Arica. Rodrigo Rivera será el juez del cotejo, que seá transmisión de TNT Sports.

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