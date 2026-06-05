Buscando eliminar a Colo Colo: Coquimbo Unido visita a Deportes Concepción por la última fecha grupal de la Copa de la Liga 2026 / CRISTIAN SILVA/ AGENCIA UNO

Hoy, viernes 5 de junio, el fútbol chileno reanuda su actividad con una agenda que contempla dos partidos.

Uno de estos encuentros dará inicio a la última fecha de la fase de grupos de la Copa de la Liga y otro hará lo propio con la fecha 15 de la Primera B.

Copa de la Liga

La programación del fútbol chileno hoy 5 de junio comenzará a las 20:00 horas en el Ester Roa Rebolledo, donde Deportes Concepción enfrentará a Coquimbo Unido, con arbitraje de Nicolás Millas y transmisión de TNT Sports Premium.

El duelo asoma como decisivo para Colo Colo, pues si los “piratas” ganan, el “Cacique” quedará eliminado del torneo.

Viernes 5 de junio

20:00 hrs | Deportes Concepción vs. Coquimbo Unido | Ester Roa Rebolledo

Primera B

El ascenso tendrá su único partido a contar de las 20:00 horas, en el Lucio Fariña, donde San Luis de Quillota recibirá a San Marcos de Arica. Rodrigo Rivera será el juez del cotejo, que seá transmisión de TNT Sports.