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VIDEO. Club Social y Deportivo Colo Colo confirmó el regreso de Mirko Jozic a Chile: “Significa mucho para los colocolinos”

En el marco de la celebración del aniversario número 35 de la obtención de la Copa Libertadores, el presidente del Club Social y Deportivo Colo Colo dio a conocer el regreso del técnico croata.

Cristián Alvarado

N. Lara

Club Social y Deportivo Colo Colo confirmó el regreso de Mirko Jozic a Chile: “Significa mucho para los colocolinos”

Club Social y Deportivo Colo Colo confirmó el regreso de Mirko Jozic a Chile: “Significa mucho para los colocolinos” / H

Este jueves se celebró el aniversario número 35 de la obtención de la Copa Libertadores por parte de Colo Colo, instancia en la que el Club Social y Deportivo organizó una cena en honor a los campeones.

En el marco de la celebración, Edmundo Valladares confirmó que Mirko Jozic vendrá a Chile en septiembre, en conversación con ADN Deportes.

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“Queremos hacer una gran bienvenida a Mirko como se merece. Esperamos que todos puedan sumarse y que tenga el homenaje que merece”, comentó.

“La confirmación de su venida se fue dando hace poco. No ha sido fácil, ya que vive muy lejos. La idea es que él también pueda disfrutarlo. Estamos felices de contarles que Mirko Jozic regresa a su casa”, agregó.

Al ser consultado por ADN Deportes sobre cómo se gestó la invitación a Mirko Jozic, Edmundo Valladares comentó que Pedro Ruminot viajó a Croacia para conversar con el extécnico de Colo Colo.

Pedro tuvo la oportunidad de viajar a Croacia, estuvo con ellos y acercó un poquito más las ganas de que estuviera acá. También agradezco a Mirko que me permitió conversar con él y que se haya convencido, porque creo que el hecho de que venga significa mucho para los colocolinos”, indicó.

“Ojalá podamos tenerlo junto a miles de personas y retribuir lo que nos entregaron, porque nos hicieron un club más grande. Creo que se debe hacer mayor justicia y, a 35 años de esa hazaña, qué cosa más bonita que podamos hacerlo, cerró.

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