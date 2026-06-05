Oficial: Coquimbo Unido mantendrá su localía para jugar los octavos de final de Copa Libertadores / MAURICIO TORO/AGENCIA UNO

En Coquimbo Unido respiran aliviados luego de las dudas que se habían dado ante su futuro en la Copa Libertadores.

Esto considerando que Conmebol no permite la utilización de estadios con menos de 20.000 personas para partidos de octavos de final, lo que ponía en incertidumbre el que pudieran recibir en el Francisco Sánchez Rumoroso, que posee espacio para 18.500 hinchas.

Ante esto, los “piratas” se pusieron manos a la obra para ampliar la capacidad del recinto, esperando el visto bueno desde el ente continental.

Dichos trabajos recibieron el visto bueno desde Conmebol, que oficializó a Coquimbo como la sede del duelo de vuelta ante Platense.

Así las cosas, el cuadro aurinegro iniciará la llave en Vicente López, Buenos Aires, el miércoles 12 de agosto, mientras que la revancha quedó agendada para el miércoles 19 en el Francisco Sánchez Rumoroso.