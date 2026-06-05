VIDEO. Paraguay sufre con lesión de una de sus figuras en el partido de despedida para el Mundial 2026
La selección de Paraguay venció por 4-0 a Nicaragua en su último amistoso previo al comienzo del Mundial. Debutarán el próximo viernes frente a Estados Unidos.
A días del comienzo del Mundial 2026 se encendieron las alarmas en la Selección de Paraguay, ya que una de sus figuras se retiró lesionado en su último amistoso frente a Nicaragua.
En el minuto 24 del encuentro, Julio Enciso tuvo que ser reemplazado por Gustavo Alfaro, luego de que el futbolista se quejara de una molestia en su muslo derecho.
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Según se pudo observar durante la transmisión oficial del encuentro, el futbolista del Racing de Estrasburgo se lanzó al césped del Defensores del Chaco y comenzó a llorar mientras lo retiraban en camilla.
“Estamos esperando la evolución de Julito (Enciso). Vamos a ver qué dicen los estudios”, indicó Gustavo Alfaro en conferencia de prensa posterior al encuentro donde Paraguay venció por 4-0 a Nicaragua.
El debut de la ‘albirroja’ en el Mundial 2026 está calendarizado para el próximo 12 de junio cuando enfrente a Estados Unidos por la primera fecha del Grupo D en el SoFi Stadium de Los Ángeles.
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