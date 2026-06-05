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VIDEO. Paraguay sufre con lesión de una de sus figuras en el partido de despedida para el Mundial 2026

La selección de Paraguay venció por 4-0 a Nicaragua en su último amistoso previo al comienzo del Mundial. Debutarán el próximo viernes frente a Estados Unidos.

Nicolás Lara Córdova

Paraguay sufre con lesión de una de sus figuras en el partido de despedida para el Mundial 2026

Paraguay sufre con lesión de una de sus figuras en el partido de despedida para el Mundial 2026 / DANIEL DUARTE

A días del comienzo del Mundial 2026 se encendieron las alarmas en la Selección de Paraguay, ya que una de sus figuras se retiró lesionado en su último amistoso frente a Nicaragua.

En el minuto 24 del encuentro, Julio Enciso tuvo que ser reemplazado por Gustavo Alfaro, luego de que el futbolista se quejara de una molestia en su muslo derecho.

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Según se pudo observar durante la transmisión oficial del encuentro, el futbolista del Racing de Estrasburgo se lanzó al césped del Defensores del Chaco y comenzó a llorar mientras lo retiraban en camilla.

Estamos esperando la evolución de Julito (Enciso). Vamos a ver qué dicen los estudios”, indicó Gustavo Alfaro en conferencia de prensa posterior al encuentro donde Paraguay venció por 4-0 a Nicaragua.

El debut de la ‘albirroja’ en el Mundial 2026 está calendarizado para el próximo 12 de junio cuando enfrente a Estados Unidos por la primera fecha del Grupo D en el SoFi Stadium de Los Ángeles.

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