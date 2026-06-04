Resultados del Loto: estos fueron los números ganadores del sorteo 5434 del jueves 4 de junio

Este jueves 4 de junio se realizó un nuevo sorteo del Loto, el reconocido juego de azar de la Polla Chilena de Beneficencia, donde una vez más estuvo en juego un millonario pozo acumulado.

En esta edición, correspondiente al sorteo número 5434, el premio total alcanzó los $3.330 millones, monto que fue repartido entre quienes obtuvieron aciertos en las distintas categorías del juego.

Conoce el monto que repartió el Loto en su sorteo número 5434

Loto: $260 millones

$260 millones Recargado: $980 millones

$980 millones Revancha: $380 millones

$380 millones Desquite: $120 millones

$120 millones Jubilazo $1.000.000: $720 millones

$720 millones Premio Jubilazo $500.000: $240 millones

$240 millones Jubilazo $1.000.000 por 50 años: $600 millones

Conoce los números ganadores del sorteo 5434 del Loto

Loto: 1, 9, 10, 24, 28, 35

1, 9, 10, 24, 28, 35 Comodín: 22

Multiplicador: 3

Recargado: 8, 10, 13, 18, 23, 33

8, 10, 13, 18, 23, 33 Revancha: 1, 16, 23, 26, 36, 37

1, 16, 23, 26, 36, 37 Desquite: 7, 23, 27, 32, 33, 37

Jubilazo

3, 4, 10, 11, 27, 33

10, 16, 23, 24, 33, 40

1, 5, 8, 27, 28, 36

1, 16, 19, 22, 23, 38

6, 25, 26, 30, 31, 39

Jubilazo 50 años