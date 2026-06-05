ANFP demora 14 fechas en enmendar error de interpretación por la regla sub 21 en la Primera B

Durante las últimas semanas, los elencos de la Primera B se debatían a nivel institucional en torno a un problema respecto al reglamento.

Todo se originó en diciembre del año pasado, cuando se aprobaron las bases para el desarrollo de la temporada 2026, lo cual se resumió en un correo enviado a los clubes el 7 de enero.

Entre estos, está el artículo 31, inciso 6º, de las bases de la Primera B, donde se explicita que se abonará 45 minutos por cada jugador sub 21 que esté citado a las selecciones nacionales y que dicha situación le impida jugar por su equipo, “siempre y cuando dichos jugadores formen parte de la lista indicada en el artículo 7° de estas Bases, y que hayan participado, al menos, en 3 partidos del Campeonato de Primera “B” 2026 y que hayan nacido hasta el 31 de diciembre de 2009″.

El detalle es que en el mail firmado por el secretario ejecutivo de la ANFP, Jorge Yunge, indicaba que la fecha tope para sumar esos minutos era que los jugadores hayan nacido hasta el 31 de diciembre de 2008.

Aquella diferencia de años entre la circular y las bases publicadas llevó al debate de diversos clubes, generando discrpeancias con equipos que, según aquellos que se apegaban al correo electrónico, tenían más minutos sub 21 contabilizados de los que realmente les correspondería y que dejaba a otros con riesgo de perder puntos al no llegar al 50% del minutaje sub 21 requerido a la mitad de la temporada.

Finalmente, todo aquello se zanjó este jueves, en una nueva misiva firmada por Jorge Yunge a los clubes a la cual tuvo acceso ADN Deportes, se aclaro que finalmente la fecha correspondiente es para futbolistas nacidos hasta el 31 de diciembre de 2009, lo que elimina el riesgo de la resta de puntos para algunos clubes, asumiendo también que hubo un “error de transcripción del todo evidente en el artículo” al momento de enviar la circular.

Sin embargo, lo que genera la molestia en diversos elencos del ascenso es que la aclaración haya llegado recién en la previa a la fecha 15 del torneo, a una jornada de completar la primera rueda del torneo.