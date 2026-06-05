Tarea compleja: el equipo alternativo que prepara la UC para el duelo crucial con Cobresal por la Copa de la Liga / FOTO: LUKAS SOLIS / AGENCIAUNO

Este sábado 6 de junio, Universidad Católica recibirá a Cobresal en el Claro Arena por la última fecha del Grupo B de la Copa de la Liga, duelo donde los “cruzados” se juegan su última opción de avanzar a las semifinales.

La tarea no es sencilla para la UC, ya que para pasar de ronda necesita tres cosas: vencer al cuadro “minero”, que Ñublense pierda ante la U. de Concepción y superar en diferencia de goles al conjunto chillanajo.

La probable formación de Católica para enfrentar a Cobresal

Según información de ADN Deportes, a pesar de lo que hay en juego, Daniel Garnero prepara un equipo alternativo para afrontar este partido ante Cobresal.

El once que trabajó el técnico “cruzado” está conformado, en su mayoría, por futbolistas que han sumado pocos minutos en la temporada, dejando fuera a varios de los titulares.

La probable formación de la UC para enfrentar a los “mineros” es con Darío Melo en el arco; Bernardo Cerezo, Daniel González, Branco Ampuero y Eugenio Mena en defensa; Agustín Farías, Fernando Zuqui y Alfred Canales en el medio; Diego Corral, Juan Francisco Rossel y Martín Gómez en delantera.