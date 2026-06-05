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“Chile no puede seguir donde está”: el potente mensaje de Vicente Pizarro antes de enfrentar a Portugal

En conferencia de prensa, el mediocampista anticipó el amistoso contra el combinado luso y abordó el momento que vive La Roja.

Daniel Ramírez

“Chile no puede seguir donde está”: el potente mensaje de Vicente Pizarro antes de enfrentar a Portugal

El volante de La Roja, Vicente Pizarro, habló este viernes en conferencia de prensa y anticipó el duelo amistoso que jugará Chile ante Portugal, encuentro que se llevará a cabo mañana sábado en territorio portugués.

“Siempre es lindo enfrentar a una selección de ese nivel. Portugal tiene grandes jugadores que han disputado finales de Champions League y juegan en los mejores equipos del mundo. Así que será un lindo partido”, señaló el mediocampista que milita en Rosario Central.

Más allá del nivel y de las figuras que tiene el combinado luso, el “Vicho” aseguró que el plantel chileno está en condiciones de competir ante su rival. “Nos tenemos que enfocar en nosotros, en hacer un buen partido. Tenemos las herramientas para hacer una gran presentación”, sostuvo.

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Además, el ex Colo Colo abordó el momento que atraviesa La Roja, luego de quedar fuera del Mundial 2026 siendo colista en las Eliminatorias. “Tenemos la ambición de sacar esto adelante. Creemos que Chile no puede seguir en el lugar que está, merece mucho más. Tenemos la convicción de que, con el grupo de jugadores que hay, saldremos adelante“, afirmó.

Por último, Vicente Pizarro dejó un claro mensaje pensando en el futuro de la selección chilena: “Mientras más jugadores tengamos jugando en el extranjero, eso nos hará mejor a todos, tanto personalmente como equipo. Lo importante es que estemos todos compitiendo a gran nivel”.

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