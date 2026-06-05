Alcalde Alessandri cuestiona eliminación de contribuciones incluida en megarreforma: “Políticamente es una muy mala decisión”

El alcalde de Lo Barnechea, Felipe Alessandri, cuestionó los efectos que tendría la eliminación de las contribuciones para adultos mayores incluida en la megarreforma impulsada por el gobierno del Presidente José Antonio Kast, advirtiendo un fuerte impacto en las finanzas municipales.

En entrevista con CNN Chile, el jefe comunal señaló que está de acuerdo con beneficiar a las personas mayores de 65 años, aunque afirmó que la medida podría significar una pérdida superior a los ”8 mil millones de pesos para la comuna”.

“Estamos de acuerdo con que se exima a los adultos mayores (...) pero estos 8 mil millones de pesos menos nos pegarían fuertísimo bajo la línea de flotación”, sostuvo Alessandri, asegurando que esto podría afectar áreas como salud, educación, seguridad y programas sociales.

“Políticamente es una muy mala decisión”

El alcalde también respondió a las declaraciones del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, quien aseguró que la reforma impactará principalmente a las comunas “más ricas”.

“Me sorprendieron las palabras que ocupó. Aquí no hay comunas más ricas o más pobres; todos administramos realidades distintas”, afirmó.

Asimismo, sostuvo que “se está castigando la buena gestión” y advirtió sobre las consecuencias políticas de la iniciativa. “Políticamente es una muy mala decisión. Los municipios somos la primera cara del Estado”, concluyó.