Alcalde Alessandri y balance por lluvias en Lo Barnechea: estas son las zonas más afectadas

Durante la tarde del pasado sábado, las intensas lluvias registradas en la Región Metropolitana dejaron diversas afectaciones en varias comunas de la capital. Una de las zonas más impactadas fue Lo Barnechea, donde se reportaron desplazamientos de barro, anegamientos y problemas de conectividad en sectores precordilleranos.

En conversación con Radio ADN, el alcalde Felipe Alessandri detalló que “tuvimos barrios con hartos problemas. Todavía ahora, en El Arrayán, la Quebrada Huallalolén, algo en la ruta G-21 —que es la ruta que une Lo Barnechea con los centros de esquí, Farellones—, y algunos sectores también sufrieron por la lluvia intensa”.

Respecto de las principales afectaciones, la autoridad comunal explicó que los equipos municipales y del Ministerio de Obras Públicas se desplegaron durante la noche para despejar rutas y evaluar daños. “Más que nada, en El Arrayán hubo desplazamiento de barro, corrió por varios sectores: Huallalolén, camino del Cajón. Ahí estuvimos muy desplegados”, señaló.

Uno de los puntos de mayor preocupación fue la ruta G-21, donde existía el temor de un eventual daño estructural en un puente ubicado en el kilómetro seis. “ Nos certificaron desde el MOP que el puente resiste y así vamos a seguir trabajando”, afirmó Alessandri.

“Más que nada barro. No hay víctimas fatales, no hay casas que hayan sufrido daños mayores. Habilitamos albergue y los vecinos finalmente prefirieron quedarse en sus casas”, sostuvo.

Además, el jefe comunal cifró en 38 las viviendas con daños de mediana y baja gravedad, precisando que se trata de casos puntuales. “Vamos a estar apoyándolos, según sea el caso, con nuestro equipo territorial que ya está desplegado, haciendo los catastros, y viendo cómo la municipalidad puede colaborarles, especialmente si se pronostica otro frente para hoy día y quizá uno para el jueves de esta semana que recién comienza”, añadió.

Finalmente, realizó un llamado a la ciudadanía a evitar desplazamientos hacia zonas cordilleranas. “A los ciclistas, a los que quieran ir a disfrutar, por ejemplo, del parque Yerba Loca, decirles que no suban, que está cerrado, que estamos trabajando y que vienen a entorpecer”, indicó, agregando que “cuando empieza a subir mucha gente turista al Cerro Pochoco, nos afecta gravemente el trabajo normal”, cerró.