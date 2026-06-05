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FOTO. La propuesta que Evópoli entregó al Presidente Kast para reducir de 25 a 16 los ministerios

El plan contempla fusionar carteras, reorganizar funciones públicas y crear grandes áreas para disminuir duplicidades en el Estado.

Martín Neut

Diana Copa

01 DE JUNIO DE 2026/ VALPARAISO Presidente de la República, José Antonio Kast en su primera cuenta publica en el salón plenario del Congreso Nacional de Valparaíso. FOTO: PABLO OVALLE ISASMENDI/ AGENCIAUNO

01 DE JUNIO DE 2026/ VALPARAISO Presidente de la República, José Antonio Kast en su primera cuenta publica en el salón plenario del Congreso Nacional de Valparaíso. FOTO: PABLO OVALLE ISASMENDI/ AGENCIAUNO / Pablo Ovalle Isasmendi

El senador de Evópoli Luciano Cruz-Coke presentó al Presidente José Antonio Kast una propuesta para reducir de 25 a 16 los ministerios, en medio del debate abierto por el Gobierno sobre una eventual reorganización del Estado tras la Cuenta Pública.

La iniciativa, elaborada junto al centro de estudios Horizontal, busca agrupar distintas carteras en grandes áreas. “Pretende pasar hoy día de los 25 ministerios existentes a 16”, explicó el parlamentario tras reunirse con el Mandatario.

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Entre los cambios planteados aparece la creación de un “Ministerio del Interior y Gobierno”, que fusionaría Interior, la Segpres y la Segegob. También se propone un “Ministerio de Desarrollo Económico y Empleo”, que reuniría Economía, Minería, Energía y Agricultura.

Detalles de la propuesta

La propuesta además contempla unir Transporte con Obras Públicas en un “Ministerio de Infraestructura y Conectividad”, mientras que Desarrollo Social y Deporte pasarían a un mismo ministerio. Vivienda y Bienes Nacionales también quedarían bajo una sola cartera.

Cruz-Coke aseguró que el objetivo es avanzar en una reducción del gasto estatal y mejorar la gestión pública. “Los ahorros se deben producir dentro del Estado”, afirmó. Además, sostuvo que el rediseño apunta a enfrentar “las falencias que presenta el propio Estado”.

El senador agregó que la iniciativa será detallada próximamente y manifestó que esperan que el Gobierno “pueda estudiarlo y llevarlo a cabo”.

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La propuesta que Evópoli entregó al Presidente Kast

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