;

Ocho carabineros son detenidos y desvinculados en Atacama por irregularidades en procedimientos policiales

Carabineros informó que Asuntos Internos y el Ministerio Público iniciaron una investigación que terminó con la salida de ocho funcionarios.

Juan Castillo

Ocho carabineros son detenidos y desvinculados en Atacama por irregularidades en procedimientos policiales

Ocho carabineros son detenidos y desvinculados en Atacama por irregularidades en procedimientos policiales / Hans Scott Cardenas

Carabineros de la Zona Atacama informó la detención y desvinculación de ocho funcionarios de la institución, luego de una investigación iniciada por presuntas irregularidades detectadas en procedimientos policiales.

De acuerdo con el comunicado oficial, el proceso se originó tras fiscalizaciones internas y evaluaciones permanentes del actuar policial.

La institución señaló que, “a raíz de las constantes evaluaciones y fiscalizaciones de los procedimientos policiales”, se activó una indagatoria coordinada con el Ministerio Público.

Revisa también:

ADN

Desde Carabineros precisaron que la investigación “se materializó con la detención y desvinculación de ocho funcionarios de la Institución tras acreditarse irregularidades en procedimientos policiales”.

Por ahora, no se han entregado mayores antecedentes sobre el tipo de irregularidades detectadas, los procedimientos cuestionados ni las eventuales responsabilidades penales que podrían enfrentar los exfuncionarios.

Carabineros sostuvo que este tipo de acciones forman parte de sus mecanismos de control interno. La institución también afirmó que dichos procesos buscan reforzar la legitimidad de su actuar público.

El caso quedará ahora bajo las diligencias que determine el Ministerio Público, mientras se espera conocer si los detenidos serán formalizados y qué delitos o faltas administrativas podrían atribuirse en la investigación.

Contenido patrocinado

¡Panorama musical gratis en Santiago!: Joe Vasconcellos se tomará las calles de Providencia con un concierto histórico

¡Panorama musical gratis en Santiago!: Joe Vasconcellos se tomará las calles de Providencia con un concierto histórico

Si hay espacio para el reggaetón, también lo hay para el trap: Bad Bunny revive hit junto a Luar la L en España

Si hay espacio para el reggaetón, también lo hay para el trap: Bad Bunny revive hit junto a Luar la L en España

¡Lluvia y frío extremo! Anuncian brusco cambio en las temperaturas de Santiago durante el inicio de junio

¡Lluvia y frío extremo! Anuncian brusco cambio en las temperaturas de Santiago durante el inicio de junio

Def Leppard y Extreme anuncian concierto juntos en Chile: Fecha de preventas y venta general

Def Leppard y Extreme anuncian concierto juntos en Chile: Fecha de preventas y venta general

Mago Jiménez y Gala Caldirola hacen importante anuncio a tres meses del inicio de su relación: &#039;Queríamos contarles que...&#039;

Mago Jiménez y Gala Caldirola hacen importante anuncio a tres meses del inicio de su relación: 'Queríamos contarles que...'

Chocolate de Dubái: por qué esta tendencia con pistacho se volvió furor y todos quieren probarla

Chocolate de Dubái: por qué esta tendencia con pistacho se volvió furor y todos quieren probarla

“¡Acabo de tocar con los Stones!”: Paul McCartney revela la emoción que sintió junto a Mick Jagger y Keith Richards

“¡Acabo de tocar con los Stones!”: Paul McCartney revela la emoción que sintió junto a Mick Jagger y Keith Richards

¿Es realmente el mejor disco de la historia del rock? 10 secretos del álbum que cambió todas las reglas

¿Es realmente el mejor disco de la historia del rock? 10 secretos del álbum que cambió todas las reglas

Minimalista, elegante y setentero: el guiño de Dua Lipa al legendario look de novia de Bianca Jagger

Minimalista, elegante y setentero: el guiño de Dua Lipa al legendario look de novia de Bianca Jagger

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad