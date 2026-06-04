Ocho carabineros son detenidos y desvinculados en Atacama por irregularidades en procedimientos policiales / Hans Scott Cardenas

Carabineros de la Zona Atacama informó la detención y desvinculación de ocho funcionarios de la institución, luego de una investigación iniciada por presuntas irregularidades detectadas en procedimientos policiales.

De acuerdo con el comunicado oficial, el proceso se originó tras fiscalizaciones internas y evaluaciones permanentes del actuar policial.

La institución señaló que, “a raíz de las constantes evaluaciones y fiscalizaciones de los procedimientos policiales”, se activó una indagatoria coordinada con el Ministerio Público.

Desde Carabineros precisaron que la investigación “se materializó con la detención y desvinculación de ocho funcionarios de la Institución tras acreditarse irregularidades en procedimientos policiales”.

Por ahora, no se han entregado mayores antecedentes sobre el tipo de irregularidades detectadas, los procedimientos cuestionados ni las eventuales responsabilidades penales que podrían enfrentar los exfuncionarios.

Carabineros sostuvo que este tipo de acciones forman parte de sus mecanismos de control interno. La institución también afirmó que dichos procesos buscan reforzar la legitimidad de su actuar público.

El caso quedará ahora bajo las diligencias que determine el Ministerio Público, mientras se espera conocer si los detenidos serán formalizados y qué delitos o faltas administrativas podrían atribuirse en la investigación.