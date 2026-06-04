Tribunal declara admisible querella de la Municipalidad de Santiago contra Irací Hassler por fraude al fisco en caso Sierra Bella

El Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago declaró admisible la querella presentada por la Municipalidad de Santiago contra la exalcaldesa Irací Hassler por el presunto delito de fraude al fisco, en el marco de la fallida compra de la exclínica Sierra Bella.

La resolución ordena remitir los antecedentes al Ministerio Público para evaluar las diligencias solicitadas. El tribunal indicó que “se admite a tramitación la querella interpuesta”, la que también apunta a quienes resulten responsables como autores, cómplices o encubridores.

Entre los antecedentes incluidos por el municipio figura un informe de Contraloría que detectó “una cadena de actos manifiestamente ilegales” y vulneraciones al principio de probidad administrativa durante el proceso de adquisición del inmueble.

La actual administración acusa que el decreto de pago fue emitido anticipadamente y que el decreto que autorizaba la compra por más de $8.252 millones se firmó sin el visto bueno obligatorio de la Dirección de Control Municipal.

Además, la municipalidad cuestionó el mandato otorgado al abogado de la parte vendedora, asegurando que “esta grave negligencia permitió a la contraparte intentar forzar la inscripción del inmueble” pese a las instrucciones emitidas previamente por Contraloría.

Reacción de Hassler

Tras conocerse la decisión del tribunal, Irací Hassler reaccionó a través de su cuenta de X, donde afirmó que “la causa Sierra Bella fue investigada y sobreseída por la justicia”, cuestionando la nueva acción judicial impulsada por la actual administración municipal.

La exalcaldesa sostuvo que el caso ya fue resuelto tras “una extensa investigación” de más de dos años y acusó al alcalde Mario Desbordes de intentar “utilizar la justicia para generar un punto político sobre hechos que ya fueron investigados”.

Además, aseguró que “lo deseable es que el alcalde de Santiago consiga titulares por su gestión y no por inventar denuncias sobre hechos juzgados”.