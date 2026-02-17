“Pasa callado conche...” y “Fleto”: Comediante chileno denuncia feo encontrón con Carabineros y guardias municipales en operativo

Esta semana, el comediante e influencer Erik Avilés denunció a través de sus redes sociales una desagradable situación que le tocó vivir en las calles de Santiago.

Todo habría ocurrido tras encontrarse con un operativo de Carabineros y seguridad municipal de Providencia en el Parque Bustamante.

La Wilo, nombre con el que se ha hecho conocido en plataformas digitales, explicó que se movilizaba en su bicicleta cuando observó la detención jóvenes en el sector, mientras él aguardaba para continuar su camino.

“Estábamos esperando en la ciclovía para poder seguir avanzando. No movieron nunca las motocicletas atravesadas y, cuando estoy sorteando, les digo: ‘Muevan la moto’ o, puede que haya dicho, ‘Muevan la cagada de moto’. No estoy tan seguro, porque fue del momento”, relató.

Según la versión del influencer, aquello habría desatado una respuesta más violenta. “Un carabinero en motocicleta me dice: ‘Pasa callado conchetu...”, lo que me parece bastante falto de respeto, cuando en realidad uno no les puede decir nada porque eso es causal de que te puedan llevar detenido“, sostuvo.

En ese momento, La Wilo tomó su teléfono para registar la situación, pero no tuvo éxito al intentar captar el nombre del uniformado en cuestión. Ahí también habría entrado a escena un guardia municipal con escudo, con la idea de impedir la acción.

“Luego de todo esto, como se pudo ir (el uniformado en moto) este señor (el guardia) me dice algo así como: ‘Muévete, fleto’. La verdad de las cosas es que me digan ‘fleto’ no es ningún insulto hoy, pero me parece bastante violento", relato.

“Yo no soy una sumisa y no me voy a quedar en silencio ante este tipo de situaciones porque no corresponde, la homofobia está penalizada y eso fue un insulto (...) por cosas de este tipo es que suceden crímenes de odio”, añadió.

Avilés aseguró que tomará acciones más serias tras la situación.