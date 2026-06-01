;

Várices con Fonasa: así funciona el Bono PAD y cuánto cuesta el tratamiento quirúrgico

Este sistema permite realizar el procedimiento en clínicas y centros de salud en convenio con el beneficio.

Javiera Rivera

Várices con Fonasa: así funciona el Bono PAD y cuánto cuesta el tratamiento quirúrgico

Las várices son una de las afecciones circulatorias más frecuentes en Chile y, en algunos casos, requieren tratamiento quirúrgico para prevenir complicaciones.

Lo que muchos afiliados a Fonasa desconocen es que pueden acceder a esta intervención en clínicas privadas mediante el Bono PAD (Pago Asociado a Diagnóstico).

El beneficio está disponible para afiliados y cargas de Fonasa pertenecientes a los tramos B, C y D, permitiendo acceder a la cirugía en prestadores privados.

¿Cómo acceder al tratamiento de várices con Bono PAD?

  • Paso 1: Consultar con un médico especialista para confirmar el diagnóstico y determinar si corresponde una intervención quirúrgica.
  • Paso 2: Revisar qué clínicas o centros de salud cuentan con convenio vigente para esta prestación a través del buscador oficial de Bono PAD de Fonasa (AQUÍ).

Revisa también

ADN
  • Paso 3: Solicitar una evaluación en el establecimiento elegido y verificar que el procedimiento pueda realizarse bajo esta modalidad.
  • Paso 4: Comprar el Bono PAD correspondiente y coordinar la fecha de la intervención con el prestador de salud.

¿Cuánto cuesta la cirugía de várices con Fonasa?

De acuerdo con los valores vigentes del Bono PAD para várices, la prestación contempla:

  • Valor total: $1.150.250
  • Copago base: $575.120
  • Cobertura: 64%
  • Monto final para el paciente: $368.080

Gracias a este beneficio, los afiliados pueden acceder al tratamiento quirúrgico de várices en establecimientos privados en convenio a un costo menor que el de una atención particular.

Contenido patrocinado

¡Panorama musical gratis en Santiago!: Joe Vasconcellos se tomará las calles de Providencia con un concierto histórico

¡Panorama musical gratis en Santiago!: Joe Vasconcellos se tomará las calles de Providencia con un concierto histórico

Si hay espacio para el reggaetón, también lo hay para el trap: Bad Bunny revive hit junto a Luar la L en España

Si hay espacio para el reggaetón, también lo hay para el trap: Bad Bunny revive hit junto a Luar la L en España

¡Lluvia y frío extremo! Anuncian brusco cambio en las temperaturas de Santiago durante el inicio de junio

¡Lluvia y frío extremo! Anuncian brusco cambio en las temperaturas de Santiago durante el inicio de junio

Def Leppard y Extreme anuncian concierto juntos en Chile: Fecha de preventas y venta general

Def Leppard y Extreme anuncian concierto juntos en Chile: Fecha de preventas y venta general

Mago Jiménez y Gala Caldirola hacen importante anuncio a tres meses del inicio de su relación: &#039;Queríamos contarles que...&#039;

Mago Jiménez y Gala Caldirola hacen importante anuncio a tres meses del inicio de su relación: 'Queríamos contarles que...'

Chocolate de Dubái: por qué esta tendencia con pistacho se volvió furor y todos quieren probarla

Chocolate de Dubái: por qué esta tendencia con pistacho se volvió furor y todos quieren probarla

“¡Acabo de tocar con los Stones!”: Paul McCartney revela la emoción que sintió junto a Mick Jagger y Keith Richards

“¡Acabo de tocar con los Stones!”: Paul McCartney revela la emoción que sintió junto a Mick Jagger y Keith Richards

¿Es realmente el mejor disco de la historia del rock? 10 secretos del álbum que cambió todas las reglas

¿Es realmente el mejor disco de la historia del rock? 10 secretos del álbum que cambió todas las reglas

Minimalista, elegante y setentero: el guiño de Dua Lipa al legendario look de novia de Bianca Jagger

Minimalista, elegante y setentero: el guiño de Dua Lipa al legendario look de novia de Bianca Jagger

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad