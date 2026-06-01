Várices con Fonasa: así funciona el Bono PAD y cuánto cuesta el tratamiento quirúrgico

Las várices son una de las afecciones circulatorias más frecuentes en Chile y, en algunos casos, requieren tratamiento quirúrgico para prevenir complicaciones.

Lo que muchos afiliados a Fonasa desconocen es que pueden acceder a esta intervención en clínicas privadas mediante el Bono PAD (Pago Asociado a Diagnóstico).

El beneficio está disponible para afiliados y cargas de Fonasa pertenecientes a los tramos B, C y D, permitiendo acceder a la cirugía en prestadores privados.

¿Cómo acceder al tratamiento de várices con Bono PAD?

Paso 1 : Consultar con un médico especialista para confirmar el diagnóstico y determinar si corresponde una intervención quirúrgica.

: Consultar con un médico especialista para confirmar el diagnóstico y determinar si corresponde una intervención quirúrgica. Paso 2: Revisar qué clínicas o centros de salud cuentan con convenio vigente para esta prestación a través del buscador oficial de Bono PAD de Fonasa (AQUÍ).

Paso 3 : Solicitar una evaluación en el establecimiento elegido y verificar que el procedimiento pueda realizarse bajo esta modalidad.

: Solicitar una evaluación en el establecimiento elegido y verificar que el procedimiento pueda realizarse bajo esta modalidad. Paso 4: Comprar el Bono PAD correspondiente y coordinar la fecha de la intervención con el prestador de salud.

¿Cuánto cuesta la cirugía de várices con Fonasa?

De acuerdo con los valores vigentes del Bono PAD para várices, la prestación contempla:

Valor total : $1.150.250

: $1.150.250 Copago base : $575.120

: $575.120 Cobertura : 64%

: 64% Monto final para el paciente: $368.080

Gracias a este beneficio, los afiliados pueden acceder al tratamiento quirúrgico de várices en establecimientos privados en convenio a un costo menor que el de una atención particular.